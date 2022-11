Marodes Augsburger Gymnasium: Spenden für die Schulsanierung

Bürger sollen für marode Schule Geld spenden: Mit diesem unkonventionellen Aufruf will die Aktionsgemeinschaft Hochzoll e.V. Spenden sammeln für die dringend notwendige Sanierung des Rudolf-Diesel-Gymnasiums im Augsburger Stadtteil Hochzoll. Eigentlich setzt sich der Verein dort für Kunst, Kultur und soziale Projekte ein - jetzt aber auch für ein marodes Schulgebäude.

Schulturnhalle mit Baumängeln

An der Sanierung des Diesel-Gymnasiums wird schon seit Langem geplant, allerdings möchte die Stadt Augsburg jetzt nur noch einen Teil der Renovierungsarbeiten umsetzen. Die wegen Baumängeln seit längerem geschlossene Schulturnhalle wurde von der Stadt etwa wieder von der Liste der Sanierungen genommen. Daher müssen die Schüler und Schülerinnen weiterhin mit dem Bus an andere Sporthallen gefahren werden. Viele Eltern und Schüler laufen Sturm gegen den Plan, die Turnhallensanierung vorerst auszusetzen.

Kleine Beträge für dringende Arbeiten

Elternsprecherin Kathrin Lampe begrüßt die Initiative der Aktionsgemeinschaft. Andererseits sei es schade, dass jetzt schon die Bürger selbst Sammlungen anstoßen müssten, damit die Sanierung der Schulen vorankämen. Genügend Geld für die notwendige Hallensanierung komme so wohl nicht zusammen, "aber auch schon 500 Euro helfen uns, um dringende Arbeiten zu machen", wie etwa die Türen der Schultoiletten mit funktionierenden Schlösser auszustatten.

"Das Diesel rottet vor sich hin"

Auch Tatiana Heller, Mutter einer Tochter am Dieselgymnasium, begrüßt die Sammelaktion der Aktionsgemeinschaft Hochzoll: "Zumindest Kleinigkeiten könnten dann gemacht werden. Das 'Diesel' rottet vor sich hin und wenn's so weiter geht, dann ist der Neubau auch wieder sanierungsbedürftig bis alles fertig ist." Sie kritisiert, dass "die Kinder einfach nichts wert sind in unserer Gesellschaft. Dass sie die Ärzte, Verkäufer, Pflegekräfte von morgen sind, ist allen egal."