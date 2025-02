Marode Schule: Fenster fällt heraus und zerschlägt Tischplatte

An der Grund- und Mittelschule in Hirschau im Landkreis Amberg-Sulzbach ist ein großes Fenster aus der Verankerung gefallen und hat die Platte eines Schultisches in einem Klassenzimmer zerschlagen. Das bestätigen die Rektorin der Schule und die Stadt Hirschau. Zuerst hat "Der neue Tag" berichtet (externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt).

Schülerin war bei Vorfall nicht am Platz

Die Lehrerin einer zweiten Klasse wollte vor einigen Tagen kurz nach der Pause lüften. Als sie das Fenster wieder schließen wollte, ist es inklusive der Verankerung nach innen gefallen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Schülerin, die an diesem Tisch sitzt, war zu dem Zeitpunkt auf der Toilette. "Wir sind alle noch traumatisiert", sagt Rektorin Birgit Härtl.

Stadt kann Sanierung nicht finanzieren

Das Gebäude der Grund- und Mittelschule in Hirschau ist seit vielen Jahren marode. Es stammt aus den 60er Jahren. Eine Sanierung ist seit vielen Jahren geplant, kann aber aufgrund der kommunalen Finanzen der Stadt Hirschau nicht begonnen werden. "Die Planungen wären fertig", sagt Bürgermeister Hermann Falk. Doch die Summe von 16 Millionen Euro könne die Kommune nicht aufbringen.

Fenster ist provisorisch verschlossen

Das Fenster, an dem der Gussring gebrochen ist, ist nun provisorisch verschlossen worden. Eine Firma sei beauftragt, alle Fenster zu überprüfen. Zudem wird es eine Sicherheitsbegehung im ganzen Gebäude geben. Seit mehreren Jahren gibt es an der Schule bereits Probleme zum Beispiel mit der Statik. Gebäudeteile sind gesperrt, beispielsweise die Aula. Auch in der Turnhalle kann kein Sportunterricht stattfinden. Der Bürgermeister hofft, dass bald in kleinen Schritten saniert werden kann. Die Grund- und Teilmittelschule in Hirschau besuchen derzeit 225 Schüler.