Marode Augsburger Schulen: Verwaltung und Stadtrat streiten

Zu wenig Platz, gefährliche Mängel beim Brandschutz, Schimmel und bröckelnder Putz: Augsburgs Schulen gammeln von sich hin, während die Gesamtkosten für das Sanierungspaket explodieren. 300 Millionen waren ursprünglich eingeplant, doch das wird wohl nicht reichen. Deshalb wollte das Bildungsreferat zum Beispiel die Generalsanierung des Holbein-Gymnasiums auf unbestimmte Zeit verschieben.

CSU-Fraktion überrascht Bildungsreferat

Doch Schulleiter und Bildungsausschuss haben sich gegen diese Pläne gewehrt: Dieter Fiedler vom Holbein Gymnasium protestiert öffentlich dagegen, dass die große Sanierung seiner Schule zurückgestellt werden soll. Das hatte das städtische Bildungsreferat nämlich dem Ausschuss als Beschlussvorschlag vorgelegt. Die CSU-Fraktion stellte sich überraschend mit einem Antrag vor der Ausschusssitzung hinter den Protest.

Bedenkliche Zustände an Augsburgs größtem Gymnasium

Die Lage am Holbein Gymnasium ist ernst: Augsburgs größtem Gymnasium mit 1.150 Schülern fehlen Turnhallen, die Räume für Chemie, Biologie und Physik sind veraltet. An mehreren Stellen bröckelt der Putz und in einem Gang schimmelt es. Seit einem Jahr plant die Schulfamilie in Workshops, wie am besten saniert werden könnte.

300 Millionen werden nicht reichen

Doch die geplanten 300 Millionen Euro der Stadt Augsburg werden nicht ausreichen, um alle baufälligen Schulen in einen passablen Zustand zu versetzen, so die Stadt. Das Geld wird zum großen Teil vom Brandschutz aufgezehrt. Der Stadtrat hatte die Schulverwaltung schon vor zwei Jahren dazu aufgefordert, den Sanierungsbedarf an den städtischen Schulen zu ermitteln. Dem sei sie bis heute nicht nachgekommen, kritisiert Thomas Körner-Wilsdorf von der Schulleitung des Holbein Gymnasiums.

„Schulverwaltungsamt und Bildungsreferent haben seit zwei Jahren ihre Hausaufgaben nicht gemacht.“ Thomas Körner-Wilsdorf, Holbein Gymnasium.

Die Ankündigung, die Sanierung des Gymnasiums auf unbestimmte Zeit aufzuschieben, nennt er einen „extrem unfreundlichen Akt“. Lehrer und Schüler litten schon jetzt unter dem baufälligen Zustand der Gebäude.

Peutinger Gymnasium bräuchte doppelt so viel Platz

Aus allen Nähten platzt das Peutinger Gymnasium: Schulleiter Stephan Lippold bangt derzeit, ob er den dringend benötigten Raum außerhalb der Schule bekommen wird. Die Pausenhalle hätte nur 130 Quadratmeter, für die Anzahl an Schülern müsste sie mehr als doppelt so groß sein.

Sanierungsbedarf von über einer Milliarde Euro

Im Gespräch mit dem BR bezifferte Lippold den Sanierungsbedarf an den städtischen Schulen auf über eine Milliarde Euro. Die 300 Millionen der Stadt reichten nicht aus. „Die Stadt braucht dringend finanzielle Hilfe von außen“, so Lippold wörtlich.