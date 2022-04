Markus Wasmeier über Ukraine-Flüchtlinge: "Sind extrem dankbar"

Über eine Nachbarin, die als politisch verfolgt im Rahmen der sogenannten "Orangen Revolution" geflohen war, hat Markus Wasmeier erste Kontakte mit der Ukraine geknüpft. 2009 kamen dann erstmals Trachten- und Musikgruppen aus der Ukraine nach Schliersee in Wasmeiers Freilichtmuseum. Auch um den bayerischen Traditionalisten zu zeigen, wir sind gar nicht so unterschiedlich, erzählte Wasmeier. So sei dann eine echte Verbindung mit der Ukraine entstanden und man habe immer wieder gemeinsame Projekte und Hilfsaktionen durchgeführt. In der Entwicklung seit 2009 sei es spannend zu sehen, wie sich die Ukraine von einer entwurzelten und unterdrückten Gesellschaft zu einem stolzen Land entwickelt habe, so Wasmeier.

Unterstützung für Menschen in und aus der Ukraine

Mittlerweile hat Wasmeier viele Freunde und Bekannte in der Ukraine, ist sogar Taufpate. Seit Beginn des Krieges hat er bereits zwei Transporte organisiert und Hilfsgüter in die Ukraine gebracht. Auf dem Rückweg brachte er 50 Geflüchtete mit nach Schliersee. Insgesamt sind in der oberbayerischen Gemeinde mittlerweile 200 Menschen aus der Ukraine untergebracht, die alle "extrem dankbar" für die Hilfe seien, die sie in Deutschland erfahren. Auch ein Bürgerbüro sei dort mittlerweile eingerichtet worden, wo Menschen aus der Ukraine und aus Deutschland zusammengebracht werden. Das Bürgerbüro habe sich mittlerweile zu einer Anlaufstelle entwickelt, die fast mehr genutzt werde als das eigentlich zuständige Landratsamt, erzählte Wasmeier.

Digitalunterricht aus dem Bunker

Beeindruckt zeigte sich der ehemalige Ski-Star vom ukrainischen Schulsystem. So seien Kinder, die bereits in Deutschland waren, weiter aus der Ukraine heraus digital unterrichtet worden, teilweise aus dem Bunker. "Die waren die erste Sekunde da und dann war am gleichen Tag Schulpflicht für die Kinder, das heißt von der Ukraine war jeden Tag vormittags zwei Stunden Schulpflicht." Ab Montag seien die Kinder nun in Deutschland in der Schule integriert, würden aber am Nachmittag weiter am ukrainischen Unterricht teilnehmen.

Wasmeier: Die meisten wollen zurück in die Ukraine

Die meisten Flüchtlinge wollen so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat, um das Land dort wieder aufzubauen, zeigte sich Wasmeier überzeugt. Deshalb seien auch sehr viele Menschen aus der Ukraine in Polen geblieben, um möglichst schnell wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. Es gebe aber natürlich Sonderfälle, zum Beispiel Jugendliche, die jetzt ihren Schulabschluss machen. Sollte der Krieg noch länger dauern, könne es schon sein, dass diese dann hier einen Ausbildungs- oder Studienplatz suchen und nicht zurückkehren. Insgesamt zeigte sich Wasmeier aber überzeugt: "Die Erwachsenen wollen alle wieder aufbauen. Das ist sowieso klar. Ihr Land ist einfach ihr Land. Sonst würden sie es auch jetzt nicht so verteidigen."

Wasmeier für Energie-Embargo gegen Russland

Klar positionierte sich Markus Wasmeier auch bezüglich eines Energie-Embargos gegenüber Russland. Es störe ihn, dass in Deutschland in diesem Zusammenhang immer davon gesprochen werde, dass wir unseren Wohlstand verlassen müssen. Es gehe doch letztendlich nur darum, bei uns „ein bisschen abzuspecken“, um Putin unter Druck zu setzen. Wenn dieser keine Rubel mehr bekomme, dann habe er große Probleme, die Menschen in seinem Land zu bezahlen. Die Menschen, die ein solches Embargo in Deutschland hart treffen würde, könne man dann wiederum mit dem eingesparten Geld der Energie-Importe unterstützen, so die Idee Wasmeiers.