Analyse: Söders Wege zur Macht - auch im Bund?

Fleiß, öffentliche Inszenierung und Netzwerke - dieser Dreiklang hat Markus Söder im Jahr 2018 an sein Ziel gebracht: in die Staatskanzlei, ins Amt des bayerischen Ministerpräsidenten. Vor allem die dritte Säule von Söders Strategie auf dem Weg zur Macht, das Netzwerk, war im Machtkampf mit Horst Seehofer ausschlaggebend. Söders Vertraute, Albert Füracker (Chef der Oberpfalz-CSU) und Ludwig Spaenle (Chef der München-CSU), forderten im Namen ihrer Bezirksverbände Seehofers Ablösung und erhöhten damit den Druck auf den damaligen Ministerpräsidenten und Parteichef. Die Junge Union bewarb Söder auf einer Landesversammlung gar Ende 2017 mit Plakaten als Ministerpräsident - und das lange vor Seehofers Rückzug.

Seine Netzwerke umsorgte Söder auffallend und sehr aktiv. Oft saß der damalige Finanzminister in den hinteren Reihen der CSU-Fraktion im Landtag, unterhielt sich mit Abgeordneten, pflegte Kontakte. "Söder-Südkurve" nannten manche Journalisten das damals scherzhaft.

Ohne Netzwerk bleiben Fleiß und Inszenierung

Diese entscheidende Säule auf dem Weg zur Macht fehlt dem 53-Jährigen auf dem möglichen Weg ins Kanzleramt. In Berlin gilt Söder als wenig vernetzt, er war nie Bundestagsabgeordneter. Sein Einfluss auf Entscheidungen innerhalb der CDU ist auch begrenzt. Sobald er zu fordernd agiert, könnte es bei der CDU zu einer Art Wagenburg kommen, auch interne Gegner könnten sich dann gegen den CSU-Mann zusammenschließen.

Und so bleiben Söder, dem ungeduldigen Macher, auf Bundesebene nur zwei Säulen seiner Strategie. Aus dem Dreiklang wird ein Zweiklang: Fleiß und öffentliche Inszenierung. Ein Dreiklang in der Musik besteht aus Grundton, Terz und Quinte. So entsteht ein voller, harmonischer Klang. Fehlt die Terz, klingt es weniger rund und voll. Es fehlt etwas.

Söder versucht das, um im Bild zu bleiben, zu überspielen, indem er noch lauter ist. Also noch fleißiger und noch öfter in der Öffentlichkeit. Gefühlt ist er mindestens täglich in Interviews und Pressekonferenzen zu sehen. Er bespricht sich mit unzähligen Interessensvertretern und - aktuell wegen Corona - mit vielen Medizinern. Und der Ministerpräsident scheint bergeweise Bücher und Unterlagen zu lesen über das Virus und die Pandemie-Bekämpfung.

Diskurs prägen, Schlagzeilen dominieren

Vor wichtigen Entscheidungen auf Bundesebene gibt er schon in der Früh Interviews im Radio und in den Morgensendungen. So versucht er, den Diskurs zu prägen, seine Vorreiterrolle zu untermauern. Und ob die Sondersitzung des Kabinetts am Nikolaus-Tag vergangenen Sonntag wirklich nur aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen notwendig war - auch das darf bezweifelt werden. Aufrütteln mit einer Sondersitzung, einen Tag lang die Schlagzeilen dominieren und mit Verschärfungen vorangehen: Diese Motive dürften auch eine Rolle gespielt haben.

Söders Kanzlerkandidatur dennoch unwahrscheinlich

Fast könnte man den Eindruck gewinnen, Söder gibt bei der öffentlichen Inszenierung umso mehr Gas, da er sich in der Bundespolitik nicht auf ein breites Netzwerk verlassen kann. Eine sehr kleine Chance, Kanzlerkandidat der Union zu werden, besteht darin, dass die CDU ihn für den einzig möglichen Kandidaten hält, der der Union die Mehrheit sichert.

Der Druck auf den künftigen CDU-Chef müsste so groß sein, dass er Söder bittet, für die Union anzutreten. Oder einer der Kandidaten um den CDU-Vorsitz tritt mit der Ansage an, wenn er gewählt wird, würde er Söder bei der Kanzlerkandidatur den Vortritt lassen. Beide Varianten sind möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich.

Will Söder überhaupt Kanzlerkandidat werden?

Würden diese Fälle aber eintreten, würde die CDU Söder also die Kandidatur andienen, dann müsste er Kanzlerkandidat werden. Alles andere würde nicht zu seinem kraftvollen - manche sagen kraftmeierischen - Auftreten passen und ihn beschädigen.

Bleibt die Frage: Will Söder überhaupt Bundeskanzler werden? "Mein Platz ist in Bayern“ - diesen Satz hat er in den vergangenen Monaten immer wieder in kleinen Variationen platziert. Ein Bekenntnis zu Bayern, das aber doch keine eindeutige Absage in Richtung Berlin ist. Söder selbst scheint zu schwanken. Ende Juli, Anfang August hieß es aus seinem Umfeld, natürlich strebe er die Kandidatur an. Nun wird anderes kommuniziert. Er strebe das auf keinen Fall an, heißt es. Und weiter: Er versuche, seine Machtposition auszubauen, um als CSU-Chef maximalen Einfluss zu haben.

Überhaupt sind solche Fragen jetzt, da Deutschland vor einem erneuten Lockdown steht, zweitrangig. Aber mittelfristig ist es dann doch von großer Bedeutung, wer bei den Unionsschwesterparteien künftig den Ton angibt - und die verschiedenen Stimmen zu einem vielleicht harmonischen Gesamtklang zusammenführt.