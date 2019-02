Markus Söders Kostüm bei Fastnacht in Franken

Es war jedes Jahr eine spannende Frage zur BR-Kultsendung "Fastnacht in Franken": In welcher Verkleidung wird Markus Söder erscheinen? Bisher schien ihm dafür kein Aufwand zu groß. Über die Jahre gab er beispielsweise den Zauberer Gandalf, Marilyn Monroe, Edmund Stoiber, einen Punker, Shrek, Homer Simpson, Gandhi und zuletzt Prinzregent Luitpold. Doch damit ist jetzt Schluss. Markus Söder hat angekündigt, dass er zur Sendung am 22. Februar als Ministerpräsident ganz seriös in Smoking und Fliege in Veitshöchheim erscheinen wird.

"Es war eine schwere Entscheidung, die am Ende 51 zu 49 ausgegangen ist. Ich werde das 'klassische Kostüm' des Ministerpräsidenten tragen: Smoking und Fliege!" Markus Söder (CSU), Bayerischer Ministerpräsident und bekennender Fastnachts-Fan

Vorbild Seehofer?

Söder folgt damit seinem Amtsvorgänger Horst Seehofer, der immer Smoking und eine rote Fliege getragen hatte. Die Prunksitzung des Fränkischen Fastnacht-Verbandes in Veitshöchheim gilt als einer der Höhepunkte der bayerischen Faschingssaison - auch für die Politiker. Bei der Live-Übertragung und den Wiederholungen schalten regelmäßig mehr als vier Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.

"Einerseits ist das schade, weil ich mich all die Jahre sehr gerne verkleidet habe und das immer sehr schön war. Ich werde trotzdem Spaß haben und viel lachen." Markus Söder