Söder zum Katastrophenfall: "Die Lage ist ernst"

Wegen der hohen Zahl von Corona-Patienten in den Krankenhäusern gilt in Bayern ab Donnerstag wieder der Katastrophenfall. Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist die Maßnahme angesichts der besorgniserregenden Lage unumgängliche. Er folge damit einem "Hilferuf und Wunsch der Kliniken vor Ort und auch der Kommunalpolitiker, ein rechtlich einwandfreies Instrumentarium zu haben, um selbstständig zu reagieren", sagte Söder dem BR.

Der Katastrophenfall gebe umfangreiche Möglichkeiten, die Steuerung der Krankenhäuser, Verlegung von Patienten und die Reaktivierung von Pflegepersonal besser zu organisieren. "Die Kliniken sind voll", betonte der Ministerpräsident. Es entstünden Konkurrenzsituationen, "natürlich auch unter Covid-Patienten."

Bisher 90 Prozent der Covid-Intensivpatienten ungeimpft

90 Prozent derer, die auf Intensivstationen lägen, seien Ungeimpfte. "Wobei jetzt immer mehr Impfdurchbrüche auch prozentual dazukommen", so Söder. Diese Verläufe seien zwar generell milder, aber die Konkurrenz zwischen ungeimpften und geimpften Covid-Patienten sowie Krebs-, Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten um ein Intensivbett "führt am Ende zu einer tiefen Spaltung", warnte der Ministerpräsident.

Er forderte vom Bund einen Ausgleich für bereitgestellte Ersatzbetten, etwa in Reha-Kliniken oder in privaten Kliniken. Bisher seien die Maßnahmen des Bundes nicht ausreichend. Der Ernst der Lage werde auf Bundesebene nicht anerkannt.

Söders Ankündigung: Bessere Kontrollen, mehr Impfangebote

Söder kündigte umfangreiche Kontrollen der beschlossenen Maßnahmen wie der 2G-Regelung an. Die bisherigen Strukturen etwa mit 3G seien "offenkundig" nicht von jedem umgesetzt worden. "Deswegen starten wir intensive Kontrollen durch die Gesundheitsämter, die Kreisverwaltungsbehörden, aber auch durch die Polizei. Es werden Verwarnungen ausgestellt und im Zweifelsfall auch Schließungen angeordnet."

Zudem sei es nun wichtig, Impfzentren zu reaktivieren, mobile Angebote bereitzustellen und die Drittimpfungen voranzutreiben. "Das ist der einzig echte Weg. So war es in Israel auch", erklärte Söder.

"Brückenbau" für Querdenker

Es gebe "leider traditionell (…) ein Nord-Süd-Gefälle", was das Impfen betreffe, auch innerhalb Bayerns. In bestimmten Regionen "gibt es natürlich mehr Querdenker, Reichsbürger, es gibt auch mehr esoterische Gruppen, die an andere Heilmethoden glauben als Impfen, was ein Fehler ist." Deswegen sei es jetzt wichtig, "dass wir nochmal alle Brücken bauen."

Söder zum Fall Kimmich

Er werde oft gefragt, warum beim Impfen nicht schärfer vorgegangen werde, fuhr Söder fort. Er halte es für richtig, konsequent vorzugehen, aber es sei auch wichtig, möglichst viele Menschen zu überzeugen. "Es wäre zum Beispiel ein super Signal, wenn Fußballspieler wie Joshua Kimmich sich jetzt doch noch entscheiden zu impfen, weil es dann auch denjenigen, die jetzt noch ein bisschen unsicher sind, einen Impuls gibt."

Seitenhiebe Richtung Ampel

Von der künftigen Ampelregierung erwarte er "keinen Erste-Hilfe-Kasten, sondern ein richtiges Rettungspaket", betonte der bayerische Ministerpräsident. Das, was bisher beschlossen wurde, sei zwar nicht falsch, werde dem Ernst der Lage aber nicht gerecht. "Man hat so den Eindruck, die Ampel würde es gern abschieben auf die Länder oder sagen, damit haben wir nichts zu tun, das war noch die alte Regierung." Aber Corona sei jetzt auch das Problem der Ampel - "und deswegen müssen wir es gemeinsam lösen mit der Ministerpräsidentenkonferenz, mit einem vernünftigen Bund-Länder-Verständnis. Und wir müssen mehr auf die Praktiker hören, statt auf Partei-Ideologen wie zum Beispiel die der FDP."