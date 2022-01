LIVE um 11:50 Uhr

BR24live, 12 Uhr: Kabinett will Corona-Lockerungen beschließen

Bund und Länder haben am Montag beschlossen, an den geltenden Corona-Regeln festzuhalten. Das bayerische Kabinett will dennoch über Lockerungen der Corona-Regeln für Kultur und Sport beraten und entscheiden. BR24 streamt ab 12 Uhr live.