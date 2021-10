Söder wirbt für altersunabhängige Corona-Drittimpfung

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht sich mit dem vielleicht "schwersten Winter" der Corona-Pandemie konfrontiert. "Die Wahrheit ist: Die Krankenhäuser laufen voll", sagte Söder nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München.

Angesichts der immer weiter steigenden Infektionszahlen in Bayern soll das Kabinett am kommenden Mittwoch in einer Sondersitzung über schärfere Maßnahmen beraten. Einen Lockdown wolle man nach wie vor nicht. Allerdings sei oberstes Ziel, die Schulen offenzuhalten und die Lage in den Krankenhäusern zu stabilisieren, so Söder.

Regionale Krankenhaus-Ampel soll kommen

Neben einer Maskenpflicht im Unterricht soll die Krankenhaus-Ampel regionalisiert werden. Bisher gilt sie nur landesweit. Zudem strebe Bayern eine eigene Kampagne zur Drittimpfung an, die breit angelegt sei, Menschen jedes Alters anspreche und damit über die Empfehlung auf nationaler Ebene hinausgehe. "Wir sind überzeugt, dass mit einer Drittimpfung für jeden ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet werden kann", so Söder.

"Impfquote reicht nicht aus"

Die geringe Impfquote bereitet dem Ministerpräsidenten nach wie vor Sorge. Ohne eine Erhöhung werde man die Herausforderung Corona nicht bestehen. "Deswegen ist es auch wichtig, dass jeder seiner Vorbildfunktion gerecht wird, Fußballer und andere", betont Söder. Sie sollten sich einen Ruck geben und "sich dem Impfen stellen". Die Einführung einer flächendeckenden 2G-Regelung, wie sie gerade in Sachsen geprüft wird, schloss Söder für Bayern aus.

Corona-Tests könnten für Geimpfte wieder kostenlos werden

Möglicherweise können sich Geimpfte bald wieder kostenlos auf Corona testen lassen. "Das werden wir noch prüfen", sagte der Ministerpräsident. "Denn wer geimpft ist, hat ja seinen Beitrag erbracht." Der CSU-Politiker will in dieser Frage eine bundesweit einheitliche Regelung. Corona-Tests sind seit einigen Wochen kostenpflichtig. Dadurch wurde die Impfquote aber nicht wie erhofft gesteigert. Kostenlose Corona-Tests für alle will Söder aber nicht wieder einführen.

Oppositionsarbeit in Berlin ist "hartes Brot"

Während die CSU in Bayern Corona-Maßnahmen als Teil der Regierung mitbestimmt, sitzt sie in Berlin künftig auf der Oppositionsbank. Laut Ministerpräsident Söder ein "hartes Brot". Allerdings, so der CSU-Chef, sei man nun aus der "Kompromissmaschine" der großen Koalition draußen, könne nun klare inhaltliche Konzepte vorlegen. Und die brauche es für eine "kraftvolle und konstruktive" Opposition, um "klare Kante" zu den Themen der künftigen Ampel-Koalition zu setzen. "Das heißt: Keine weitere massive Verschuldung, keine weitere massive Zuwanderung und umgekehrt Schutz der Einkommensschwächeren", betonte Söder.

"Ampel-Honeymoon" nicht so einfach zu stören

Die Ampel mache sich jetzt voller Freude ans Regieren. "Jeder liegt sich dort im Arm. Diesen Honeymoon werden wir das erste halbe Jahr nicht so einfach stören können", so Söder. Man müsse aufpassen, dass Bayern nicht "abgeschnitten" werde.

Für die Zukunft will sich die CSU daher neu aufstellen. Es beginne laut CSU-Generalsekretär Markus Blume jetzt eine "neue Zeit". Seine Partei wolle künftig näher am Menschen sein und näher an der Basis. "Da ist ein Hunger nach inhaltlicher Positionierung und klarer Profilierung, gerade auch mit Blick auf Berlin", so Blume.

Zum Artikel Gegenwind für CSU-Chef: Söders bislang unerfüllte Versprechen

Nach dem Absturz bei der Bundestagswahl will sich die CSU rechtzeitig vor der Landtagswahl 2023 inhaltlich sortieren. Eine zentrale Rolle sollen dabei 15 Foren und Kommissionen spielen, zu verschiedensten Themen von Steuern oder Internationales über Klima oder Ländlicher Raum bis hin zu Gesundheit oder Kultur.