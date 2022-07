"Geduld geht zu Ende": Söder will Lkw-Straßensperren in Bayern

(Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert)

Angesichts des seit Jahren ungelösten Transit-Streits über die Blockabfertigung in Österreich will Bayern zum Schutz der Anwohner jetzt eigene Straßensperren für Lastwagen. "Bei jeder Blockabfertigung durch Tirol fahren unzählige Lkw durch Ortschaften im Inntal und in Oberbayern", schrieb Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf Twitter. "Bayerns Geduld geht zu Ende."

Nötig seien nun Maßnahmen zum Schutz der heimischen Bevölkerung. Nach dem Willen Söders soll der Ausweichverkehr durch die Orte im Inntal und Richtung Salzburg gestoppt werden.

Söder: Verkehrsinfarkt droht

Der Ministerpräsident rief die für Landstraßen zuständigen Landratsämter auf, den LKW-Transitverkehr zu sperren, um Ortsdurchfahrten zu verhindern. Die Staatsregierung könne sie darin bestärken und dabei unterstützen. "Die bayerische Polizei wird das kontrollieren und durchsetzen. Andernfalls droht der Verkehrsinfarkt." Dem "Münchner Merkur" sagte Söder: "Ich habe den Innen- und den Verkehrsminister gebeten, sehr zügig ein Konzept dafür zu entwickeln."

Heute Abend diskutieren bei "jetzt red i" ab 20.15 Uhr Bürgerinnen und Bürger live mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und der Landeshauptmann-Stellvertreterin von Tirol, Ingrid Felipe (Grüne), über die Blockabfertigung - zu sehen hier live im Stream bei BR24 sowie im BR Fernsehen.