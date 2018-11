18.11.2018, 11:49 Uhr

Markus Söder will CSU-Chef werden

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will Horst Seehofer auf dem Sonderparteitag im Januar als CSU-Chef beerben. Er sei bereit, sich in den Dienst der Partei zu stellen, und bewerbe sich deshalb um das Amt des Parteivorsitzenden, so Söder zur DPA.