Söder will an Corona-Tests für Reiserückkehrer festhalten

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will an umfangreichen Corona-Tests für Reiserückkehrer festhalten. Vier Bundesländer seien strikt gegen Pläne, die kostenlosen Tests für Reiserückkehrer wieder zu streichen, sagt der CSU-Chef. Man könne nicht zwei Wochen nach Einführung der Testmöglichkeiten diese wieder abschaffen wollen, widerspricht Söder zudem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der für eine Korrektur der Regelung plädiert.

Söder widerspricht Spahn

Die deutlich höhere Anzahl an Positiv-Fällen unter den Rückreisenden zeigten, dass es nicht um "Massentests", sondern eine gezielte Teststrategie gehe, betonte der CSU-Chef. Söder widersprach auch der Einschätzung des Bundesgesundheitsministeriums, das vor einer Überforderung der Testkapazitäten gewarnt hatte. Statt die Tests zurückzufahren, solle man lieber die Kapazitäten weiter ausbauen. Er gehe davon aus, dass sich nach Ende der Sommerferien die Zahl der Reise-Rückkehrer ohnehin reduzieren werde.

Einheitliches Strafmaß bei Verstößen gegen Maskenpflicht gefordert

Einen Tag vor den Bund-Länder-Beratungen zu neuen Corona-Maßnahmen hat Söder zudem auf eine "einheitliche Grundidee" beim Vorgehen gedrängt. Angesichts wieder gestiegener Corona-Zahlen sei eine "neue Stringenz bei Verstößen" nötig, sagt er. So sei es wichtig, dass es für die Missachtung der Maskenpflicht höhere Strafen gebe. "Die Maske ist und bleibt die wirksamste unmittelbare Chance, eine Infektionsausbreitung zu unterbinden." Bußgelder müssten aber auch bei der Verletzung der Quarantäne-Vorschriften verhängt werden. In Bayern bestrafe man dies künftig mit 2.000 Euro. Lockerungen bei Großveranstaltungen sehe er skeptisch.

Söder: Weitere Wirtschaftshilfen notwendig

Handlungsbedarf sieht der CSU-Chef auch bei den Hilfen für Unternehmen. Für den Herbst müsse man weitere Corona-Hilfsmaßnahmen zur Stützung der Wirtschaft beschließen. So müsse man sich etwa die Autobranche, den Maschinenbau und die Luft- und Raumfahrtindustrie genauer anschauen, sagte Söder am Mittwoch in Berlin.

"Wir glauben nach wie vor, die eigentliche Schockwelle kommt dort erst im Laufe der Zeit." Derzeit sei die Auftragslage zwar noch gut, weil alte Aufträge abgearbeitet würden. Das werde sich aber ändern. Deshalb sei die vom Koalitionsausschuss beschlossene Verlängerung der Kurzarbeiterregelung auf 24 Monate so wichtig. Am 8. September ist nach Reuters-Informationen ein weiterer Autogipfel im Kanzleramt vorgesehen.

Wird niedrigere Mehrwertsteuer verlängert?

"Und wir müssen uns auch noch in diesem Jahr mit der Frage beschäftigen, wie es mit der Mehrwertsteuer weitergeht", sagte Söder mit Blick auf die bis Jahresende gesenkten Sätze. "Bislang haben wir alles verlängert", betonte Bayerns Ministerpräsident, der ein Befürworter einer längeren Senkung ist. Dagegen gibt es aber Widerstand in der SPD und der CDU. In der Union wurde am Mittwoch darauf verwiesen, dass am 1. Januar die Soli-Entlastung für viele greife und zudem das Kindergeld erhöht werde.

Söder beklagte, dass Finanzhilfen für Unternehmen in einigen Bereichen nicht schnell genug abflössen. Es gebe immer noch Probleme in der Zusammenarbeit mit Banken, die Hilfen weitergeben sollten.