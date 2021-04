Markus Söder: Wie sehen ihn fränkische Politiker?

Markus Söder war seit Beginn seiner politischen Karriere in Franken nicht unumstritten. Vor allem SPD und Grüne rieben sich an ihm, zeigten sich regelmäßig über ihn empört. Etwa als Söder Hartz IV-Empfängern den Urlaubsanspruch streichen wollte oder er sich für den Bau der dritten Startbahn am Münchner Flughafen aussprach. Auch in der Nürnberger CSU gingen viele lange Zeit auf Distanz zu Söder. Doch das hat sich grundlegend gewandelt. Heute stehen die Christsozialen in Franken in weiten Teilen hinter ihm.

Söder erhält Anerkennung von prominentem SPD-Mann

Selbst ein Sozialdemokrat kann Söder etwas abgewinnen: Ulrich Maly, der 18 Jahre Oberbürgermeister von Nürnberg war. Zu dessen erster Amtszeit habe Söder keine Gelegenheit ausgelassen, "irgendwelche Pressemitteilungen gegen mich rauszuhauen", erinnert sich Maly im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Doch später habe sich doch noch gegenseitige Wertschätzung entwickelt, berichtet Maly, der viele Jahre auch Präsident des Deutschen Städtetags war.

"Man arbeitet zusammen und gewöhnt sich aneinander und lernt zu schätzen, dass die Vereinbarungen, die man trifft, die berühmte Handschlagqualität besitzen. Ich bin von ihm nie in etwas hintergangen worden." Ulrich Maly, SPD, Alt-Oberbürgermeister Nürnberg

Söder sei immer schon pointiert aufgetreten, konstatiert Maly. Manchmal aber stehe Söder seine eigene Eitelkeit im Weg, etwa wenn es um Bild-Inszenierungen geht. Als Beispiele nennt Maly Fotos von Söder mit Wathose im Wöhrder See oder mit der Kanzlerin in der Kutsche.

Alt-OB Maly: "Söder hat sich in manchen Punkten verändert"

In manchen Punkten hat Söder sich auch verändert, findet der Nürnberger SPD-Mann. So nehme Söder Fragen der Ökologie ernster als früher. In der Flüchtlingspolitik fahre er einen deutlich milderen Kurs als noch unter Parteichef Horst Seehofer. Und als Ministerpräsident habe schließlich seine landesväterliche Attitüde zugenommen.

"Markus Söder ist mit Sicherheit hochintelligent, hat eine schnelle Auffassungsgabe und entscheidet schnell. Er hätte am liebsten immer alles gerne unter Kontrolle." Ulrich Maly, SPD, Alt-Oberbürgermeister Nürnberg

Das seien "im Prinzip, wenn es wohldosiert ist, keine schlechten Voraussetzungen für eine Kanzlerschaft", urteilt Ulrich Maly. Zugleich aber stellt Ulrich Maly klar, wie es um seine politisch-inhaltlichen Gemeinsamkeiten mit Markus Söder bestellt ist: "Wir kommen von zwei verschiedenen Sonnensystemen".

MdB Frieser: "Söder kann genau zuhören, Schwingungen aufnehmen"

Einer, der schon in jungen Jahren viel mit Markus Söder zusammengearbeitet hat, ist Michael Frieser. Der Nürnberger war gemeinsam mit ihm in der Jungen Union Bayern, die Söder von 1995 bis 2003 als Landesvorsitzender leitete. Frieser ist drei Jahre älter als Söder und seit vielen Jahren Bundestagsabgeordneter. Er stellt fest: Nach all den Jahren ist sich Söder in einem besonderen Punkt treu geblieben. Und das ist seine Art, sich politischen Themen zu nähern.

"Er kann genau zuhören, Schwingungen aufnehmen, Sensibilität entwickeln für Themen. Wie stellen die sich dar? Wie entwickeln sie sich? Das ist genau seine Art, an politische Themen lösungsorientiert heranzugehen." Michael Frieser, CSU, Bundestagsabgeordneter

So komme es, dass Söder "immer zwei, drei Schritte voraus ist", sagt sein Parteifreund Frieser. "Markus Söder kann sehr gut erklären, sehr schlüssig argumentieren, sehr eingehend begründen und damit auch überzeugen." Auf diese Weise nehme Söder die Menschen mit, meint Frieser.

"Aus Söder wird mal was"

Die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm ist in der CSU eine Instanz. Die Unterfränkin kennt ihre Parteikolleginnen und -kollegen gut. 42 Jahre war sie Mitglied der Landtagsfraktion. Sie hat über die Jahre immer ein enges Verhältnis zu den jungen Landtagsabgeordneten gehabt, sagt sie im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Doch räumt sie ein: Sie habe Markus Söder [zum Portrait] nach seinem Einzug in den Landtag 1994 zunächst lange aus der Ferne beobachtet.

Er sei gemeinsam mit anderen jungen CSU-Abgeordneten aktiv und präsent gewesen. Und schon bald hätten viele in der Fraktion gesagt: "Aus dem wird einmal was". Söder erklomm schnell so manches parteiinterne Amt bis ihn CSU-Chef Edmund Stoiber zum Generalsekretär machte. Und da fiel Söder auch der Würzburgerin Barbara Stamm so richtig auf. Seine Arbeit hat sie "sehr überzeugt", sagt sie und fügt anerkennend hinzu: "Da muss ich sagen, da ging doch so ein frischer Wind durch die Partei."

Barbara Stamm: "Söder hat aus jedem Amt etwas gemacht"

Markus Söder habe aus jedem Amt, das er innehatte, etwas gemacht, stellt die Grand Dame der CSU rückblickend fest. Das gelte auch für sein erstes Ministeramt als Europaminister, über das er gar nicht glücklich war. Als Söder später Gesundheits-, Umwelt-, Heimat- und Finanzminister wird, habe er sein breites Wissen unter Beweis gestellt.

"Man hat gemerkt, dass er in seinem Auftreten sehr selbstbewusst ist. Dass er aber auch in seinem Wissen sehr breit aufgestellt ist. Und das hat ihm mit Sicherheit sehr, sehr viele Vorteile gebracht in den zurückliegenden Jahren." Barbara Stamm, CSU, Landtagspräsidentin a.D.

Nicht zuletzt deshalb hält Barbara Stamm Söder als möglichen Bundeskanzler für bestens geeignet.