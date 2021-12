Söder: Bayern wird bei Corona-Regeln nicht vorpreschen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schließt einen Alleingang des Freistaats bei den Corona-Beschränkungen aus. "Wir Bayern werden nicht vorpreschen", sagte Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung. Er begründete dies mit den sinkenden Infektionszahlen im Freistaat.

Zugleich versicherte er aber, dass die Staatsregierung umsetzen werde, was die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Dienstagnachmittag gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beschließen. Söder wies daraufhin, dass in Bayern bereits Clubs und Diskotheken geschlossen seien und es – anders als in anderen Bundesländern – keine Weihnachtsmärkte gebe.

Kontaktbeschränkungen für Geimpfte?

Ob er Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte will, ließ Söder offen. Er forderte weitere Anstrengungen bei den Auffrischungsimpfungen – und zudem mehr Geld, mit dem Ausfälle aufgrund von Beschränkungen kompensiert werden könnten.

Der CSU-Chef machte deutlich, dass er von der Ampel-Regierung und vom neuen Expertengremium einen Vorschlag erwarte, über den dann am Dienstag diskutiert werden solle.

Kritik von Söder an Bundesregierung

Das Auslaufen der sogenannten epidemischen Lage unter der neuen Bundesregierung könne sich als "unglaublich schwerer Fehler" herausstellen, beklagte Söder und bescheinigte der Koalition aus SPD, Grünen und FDP, sie sei noch nicht im Corona-Modus. Er hoffe, dass es nicht so holprig weitergehe.

Am Wochenende hatten sich Bundeskanzler Scholz und der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der nordrhein-westfälische Regierungschef Henrik Wüst (CDU), auf ein Treffen am Dienstag verständigt. Vor diesem Corona-Gipfel mahnte der bayerische Ministerpräsident, es brauche eine Klärung rechtlicher Fragen sowie Details über die Auswirkung von Omikron auf Kinder.

SPD-Fraktion fordert Booster nach drei Monaten

Der Chef der bayerischen SPD-Landtagsfraktion, Florian von Brunn, verlangte derweil, dass in Bayern Auffrischungsimpfungen schon nach drei Monaten durchgeführt werden. "Damit können wir die neue Welle abbremsen und helfen, die kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und Feuerwehren zu entlasten", teilt von Brunn mit. Was Berlin könne, müsse Bayern erst recht hinbekommen.

Erst Kabinett, dann Bund-Länder-Runde

Am Dienstagvormittag tagt das bayerische Kabinett, erst danach findet die Ministerpräsidentenkonferenz statt. Sollten dort Beschlüsse gefasst werden, die über die in Bayern bereits geltenden Maßnahmen hinausgehen, müsste der Ministerrat erneut zusammenkommen.