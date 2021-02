Söder verspricht zusätzlichen Impfstoff für Grenzregionen

Die Hotspots in Bayern an der tschechischen Grenze geben weiter Anlass zur Sorge, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Montag in einer Pressekonferenz vor einer CSU-Vorstandssitzung. Wegen der hohen Inzidenzen in Tschechien sei es notwendig, sich weiter verstärkt um die Grenzlandkreise zu kümmern, so Söder.

Zusätzliche Impfdosen des Astrazeneca-Impfstoffs

Klar sei, dass die Regeln dort weiter gelten müssen. Sie aufzuheben komme derzeit nicht in Frage, da sonst ein Übertrag in andere Landesteile zu befürchten sei. Und weiter stellte Söder in Aussicht, dass diese Landkreise jeweils 1.000 zusätzliche Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca bekommen. Denkbar wäre auch hier eine neue Priorisierung für Lehrer und Erzieher, so Söder.

Alle Proben sollen auf Mutationen untersucht werden

Er will der Region außerdem mehr Schnelltests zukommen lassen, das Modell der Pendlerquarantäne weiterentwickeln und alle Proben bei Corona-Tests auf Mutationen untersuchen lassen.