Söder und seine Gegenspieler: Das schwere Los der Herausforderer

Für Markus Söder läuft es CSU-intern wieder besser. Das Murren insbesondere nach dem Absturz bei der Bundestagswahl vor einem Jahr ist leiser geworden, Söders Charme-Offensive für die CSU-Stammklientel scheint Wirkung zu zeigen. Der "grüne" Söder und Kämpfer für Frauenquoten war vorgestern, der Corona-Hardliner gestern, aktuell tourt der Ministerpräsident als Verteidiger der bayerischen Freiheitsliebe und konservativ-bürgerlicher Werte durch den Freistaat.

So sehr das Ausscheiden aus der Bundesregierung auch am christsozialen Selbstbewusstsein kratzt, bietet es für die Partei mit Blick auf den bayerischen Landtagswahlkampf auch Vorteile: Die CSU braucht sich nun nicht mehr um den Spagat zu bemühen, sich in Bayern von der Politik abzusetzen, die sie im Bund mitzuverantworten hat. Während in Berlin so unterschiedliche Partner wie SPD, Grüne und FDP unversöhnliche Positionen unter einen Hut bringen müssen, kann Söder von München aus bequem die Bayern-Karte spielen und die Berliner Ampel pausenlos attackieren.

Laut dem BR-BayernTrend liegt die CSU im Freistaat zwar deutlich unter der 40-Prozent-Hürde, könnte nach derzeitigem Stand aber die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen und damit weiter die Politik in Bayern maßgeblich bestimmen. Die aktuell festgestellten 37 Prozent entsprechen in etwa dem vergleichsweise schwachen CSU-Ergebnis der vorigen Landtagswahl (37,2 Prozent) und dürften für Söder nächstes Jahr eine Messlatte sein: Sollte die CSU schlechter abschneiden als 2018, könnte der Parteichef in Erklärungsnot geraten – jeden Prozentpunkt mehr könnte er als Erfolg verkaufen.

CSU: Aigner in Lauerstellung