Söder und Kurz auf der Suche nach einer Winter-Lösung

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen will sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitagnachmittag mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz beraten. Die Regierungschefs treffen sich am Grenzübergang Walserberg bei Bad Reichenhall. Söder will Erfahrungen austauschen und Wege für eine gemeinsame Strategie suchen.

"Erhebliche Probleme" in Wien

Bayerns Ministerpräsident zeigte sich im Vorfeld des Treffens besorgt über die steigenden Corona-Zahlen im Nachbarland. Gerade in Wien gebe es derzeit erhebliche Probleme. "Unser Ziel ist ganz bewusst, dass wir keine Grenzschließungen haben. Wir werden sicher auch darüber reden, wie wir die neuen Schnelltestideen einsetzen können", sagte Söder im Vorfeld des Treffens. Eine Wiedereinführung der Teststationen an den Autobahnen schloss er aber aus.

Massiver Einbruch im österreichischen Wintertourismus?

Das Robert-Koch-Institut stuft Wien, Vorarlberg und Tirol als Risikogebiete ein. In Österreich wird daher ein massiver Einbruch des Geschäfts mit deutschen Winterurlaubern befürchtet. Das deutsche Vorgehen wird Beobachtern zufolge überwiegend als zu rigoros gesehen. Söder hatte vor einigen Tagen gesagt, man sei gut beraten, gemeinsam zu agieren. Aber wenn es sein müsse, könne man auch hervorragend in Bayern Ski fahren.

Österreich mit höchsten Infektionszahlen seit Beginn der Corona-Pandemie

In Österreich waren am Donnerstag 1.200 neue Corona-Infektionen registriert worden – ein höherer Wert als zu den Spitzenzeiten im Frühjahr. Für Bayern meldete das RKI 650 Fälle, immer noch deutlich weniger als im April.