27.03.2021, 11:56 Uhr

Söder und Ramelow fordern schnellen Einsatz von Sputnik V

Das ist selten: Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) und Thüringens Landeschef Ramelow (Linke) sind sich einig. In Interviews plädieren beide dafür, dass der russische Corona-Impfstoff Sputnik V so schnell wie möglich in Deutschland verimpft wird.