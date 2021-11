Söder und Holetschek besuchen Corona-Hotspots in Bayern

29 Landkreise und Städte wiesen gestern eine Inzidenz von über 1.000 auf, unter ihnen waren zwölf Landkreise aus Bayern und die Stadt Rosenheim. Im dortigen Rathaus kommen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit Vertretern der Stadt sowie den stark von Corona betroffenen Landkreisen im Südosten Bayerns zusammen.

Gegen Mittag geht es dann weiter zum Schloss Neuburg am Inn im Landkreis Passau. Dort wird auch Landtagspräsident Christian Bernreiter (CSU) aus Deggendorf erwartet, sowie Kommunalpolitiker aus Dingolfing-Landau, Freyung-Grafenau, Passau, Regen und Rottal-Inn. Bernreiter rechnet damit, dass sein Landkreis Deggendorf ebenfalls die Tausender-Inzidenz-Grenze übersteigen wird.

Verlegung von Intensivpatienten wird vorbereitet

Neben den Politikern sollen auch Krankenhausvertreter an den Gesprächen teilnehmen. Dabei soll es um die mögliche Verlegung von Intensivpatienten gehen, auch in andere Bundesländer. Die Vorbereitungen dafür laufen schon. Kleeblatt-System nennt sich dieses strategische Konzept, das bei regionalen Engpässen in Kliniken dafür sorgen soll, dass schwer an Corona-Erkrankte auch woanders eine intensivmedizinische Versorgung bekommen.

Weitgehender Lockdown in Hotspots

Als Hotspots gelten Landkreise und kreisfreie Städte mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1.000. In diesen Regionen muss seit Mittwoch das öffentliche Leben in weiten Teilen heruntergefahren werden. Dann müssen Gastronomie sowie Beherbergungsbetriebe aller Art, Sport- und Kulturstätten schließen, Freizeit-, Sport- und Kulturveranstaltungen werden untersagt. Die Regel greift, wenn eine Region nach Zahlen des Robert Koch-Instituts die 1.000er-Marke überschreitet - und dann jeweils ab dem Folgetag.