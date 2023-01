Söder und Kanzlerkandidatur: Wirklich "keine Ambitionen mehr"?

Hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach seiner Niederlage gegen Armin Laschet im Jahr 2021 den Traum von einer Kanzlerkandidatur aufgegeben? In einem Doppelinterview mit CDU-Chef Friedrich Merz im "Münchner Merkur" beteuerte der CSU-Vorsitzende kürzlich erneut, er habe "definitiv keine Ambitionen mehr". Vier Gründe, warum man das bezweifeln kann:

1. CDU nur "im Normalfall" vorn

Markus Söder betont, die CDU habe "im Normalfall den Vorrang gegenüber der CSU". Im Normalfall? So etwas sagt ein Politiker wie Söder nicht einfach dahin. Größer kann eine Hintertür jedenfalls kaum sein: Was ist schon normal?

2. Söder muss die CDU kommen lassen

In der CDU hat Söder bei vielen einen schweren Stand, nach seinem harten Kampf und vor allem dem Nachtreten gegen den damaligen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Für den CSU-Chef ist deshalb ausgeschlossen, nochmals von sich Anspruch auf eine Kanzlerkandidatur zu erheben.

Einen offenen Machtkampf gegen einen Christdemokraten, sei es gegen Friedrich Merz oder einen anderen, kann Söder sich nicht erlauben. Er muss darauf setzen, dass die Schwesterpartei ihn bittet. Indem er jetzt Desinteresse bekundet, tut Söder also das, was er tun muss, um sich die Option auf eine Kandidatur theoretisch offenzuhalten.

3. Erstmal Landtagswahl

Im Herbst ist Landtagswahl in Bayern. Für Söder geht es um viel, vielleicht um alles. Der CSU-Chef braucht ein höheres Ergebnis als 2018 (37,2 Prozent). Besser wären 40 Prozent, ideal mehr als jene 43,4 Prozent, die Daniel Günther im Herbst für die CDU in Schleswig-Holstein holte – die neue Messlatte für Unionspolitiker. Schon jetzt kämpft Söder in jeder Sekunde und mit voller Kraft um einen Wahlsieg im Oktober.

Vermeiden muss er den Eindruck, der Freistaat sei ihm zu klein, es gehe ihm um mehr als die bayerische Staatskanzlei. So etwas nehmen Wählerinnen und Wähler übel. Lieber würde Söder wohl sagen: "Mein Platz ist in Bayern." Früher sein Standard-Satz, wenn Söder nach Berlin-Ambitionen gefragt wurde. Dass der Satz weiterhin zutrifft, war nicht Söders Entscheidung. Insofern ist er unbrauchbar geworden.

4. Einmal ist keinmal!

Dass sein Ehrgeiz erloschen sei, begründet Söder so: "Im Leben eines CSUlers" komme die Kanzlerkandidatur "höchstens einmal auf einen zu - so war es bei Strauß, Stoiber und auch mir -, aber kein zweites Mal".

Kleine Rückblende: Im Herbst 2020, vor seinem ersten Anlauf, bestritt Söder jedes Interesse an einer Unions-Kanzlerkandidatur mit Hinweis auf die Aussichtslosigkeit: Es habe noch nie einen CSU-Kanzler gegeben, "obwohl sich großartige Persönlichkeiten wie Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber beworben haben".

Überzeugend fand er das selber nicht, wie sich später zeigte. So ist das mit historischen Argumenten: Es kann auch anders kommen.