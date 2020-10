Söder über Teil-Lockdown: "Wir haben es in der Hand"

CSU, Freien Wähler und Grüne stimmen für Dringlichkeitsantrag der Staatsregierung

Beendet wurde die heutige Sitzung im Maximilianeum dann mit Abstimmungen über mehrere Dringlichkeitsanträge der verschiedenen Landtagsfraktionen. Neben den eigenen politischen Forderung war es auch Ziel dieser Anträge, deutlich zu machen, dass das Parlament (also die Legislative als Volksvertreter und Gesetzgeber) ab jetzt stärker in die Eintscheidungen über die Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie eingebunden wird. Für den Dringlichkeitsantrag von CSU und Freie Wähler stimmten auch die Grünen - und damit für den gemeinsamen Anti-Corona-Kurs von Bund, Ländern und CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Hätte der Dringlichkeits-Antrag keine Mehrheit gefunden, dann hätte die Staatsregierung ihre Politik allerdings nicht sofort ändern müssen. Denn Abstimmungen über Dringlichkeitsanträge sind für die Regierung nicht bindend, entwickeln aber eine starke politische Signalwirkung.

Sozialdemokraten für mehr Investitionen in Gesundheitsbereiche

SPD, FDP und AfD stimmten aus unterschiedliche Gründen mit Nein. Für die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ruth Waldmann, fehlten in den Beschlüssen konkrete Investitionen in den Gesundheitsdienst. Sie bemängelte, dass die Staatsregierung - ähnlich wie beim Schulbeginn im September - seit dem Ausbruch der Pandemie vor einem guten halben Jahr nichts dazu gelernt hätte. "Es kann doch nicht sein, dass man da jetzt wieder überrascht tut, wie beim Beginn der Sommerferien und der Schulen. Ich finde es erschreckend, dass die Zeit nicht genutzt wurde", so die SPD-Politikerin. Man habe doch selbst immer wieder betont, dass eine zweite Welle im Anmarsch sei. Rechtzeitige Aufstockungen des Personals auf Intensivstationen und in Gesundheitsämtern hätten ein erneutes Herunterfahren des öffentlichen Lebens verhindern können. Auch unter diesem Aspekt, sei für sie "ein Schulterschluss zwischen Exekutive und Legislative" nicht möglich, so Waldmann.

Abstände in Bus und Bahn laut FDP zu wenig beachtet

Die FDP forderte in der Debatte über die Dringlichkeitsanträge neben der personellen und technischen Aufrüstung von Gesundheitsämter auch Nachbesserungen bei Schulen. Matthias Fischbach kritisierte, dass sich der Freistaat auf Schulschließungen und den daraus resultierenden Distanzunterricht nicht besser vorbereitet habe. Es fehle immer noch an der digitalen Infrastruktur. Konkrete Lösungen forderte die FDP auch im Öffentlichen Personennahverkehr. Wenn Abstandhalten für die Staatsregierung das zentrale Mittel im Kampf gegen das Coronavirus sei, dann müsse man sich auch endlich ein Konzept für überfüllte S-Bahnen überlegen, so der FDP-Abgeordnete Fischbach.

AfD: Grundrechtseingriffe immer im Parlament beschließen

Die AfD kritisierte wie schon in der Debatte nach Söders Rede dessen Regierungsstil. Das "Regieren per Infektionsschutzgesetz" nannte Martin Böhm "unsäglich". "Maß und Ziel festzusetzen ist Aufgabe der Legislative", so Böhm. Grundrechtseingriffe dürften nur im Parlament diskutiert und beschlossen werden. Zumal dann, wenn ein bestehendes Infektionsschutzgesetz so ausgedehnt werde, dass es "in den Bereich eines Ermächtigungsgesetzes" vordringe. Böhm warf dem CSU-Chef zudem vor, kritische Stimmen - auch aus seiner eigenen Regierung - auszublenden.