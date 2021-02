Söder über Corona-Lockerungen: "Nichts überstürzen"

Keine grundsätzlichen Zweifel am Corona-Kurs von Bund und Ländern, keine konkreten Öffnungspläne: So hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Verlauf einer Videokonferenz zusammengefasst, an der Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) sowie 96 bayerische Landräte und Oberbürgermeister teilgenommen haben.

Söder sprach von einer "sehr positiven" Gesprächsrunde und "großer Einigkeit". Zwar entwickeln sich laut ihm die Corona-Infektionszahlen in Bayern positiv - allerdings wolle man weiterhin nichts überstürzen. "Wir suchen keinen schnellen Applaus, um kurzfristigen Stimmungen nachzugehen", sagte Söder. Laut ihm sollen Kommunen, die tagelang den Inzidenzwert von 35 unterschreiten, genehmigte Lockerungen nicht sofort wieder zurücknehmen müssen, nur weil sie an einem Tag wieder knapp über der Schwelle von 35 liegen.

Entscheidungen wohl erst am 3. März

Der Ministerpräsident sprach von einer hochsensiblen Phase: Er verwies auf den bayernweiten aktuellen Inzidenzwert von 54, aber auch auf einzelne Corona-Hotspots und einen steigenden Anteil ansteckenderer Mutationen bei den Neuinfektionen. "Besser einen klugen Pfad als eine neue Welle", sagte er. Geplant ist, dass der weitere Fahrplan bei einer Konferenz von Bund und Ländern am 3. März besprochen wird. Auf diesen Termin verwies Söder auch heute.

Lockerungen: zunächst Schulen und Kitas

Bei Lockerungen habe für sie Schule weiterhin Priorität, sagte Merkel laut Angaben aus Teilnehmerkreisen. Danach könnten dann weitere Öffnungen in den Bereichen Einzelhandel, Veranstaltungen, Kultur und Sport klug kombiniert werden.

Auch laut Söder liegt die Priorität bei den Schulen - so könnten etwa Grundschüler "bei sehr günstigen Zahlen" bald wieder komplett in den Präsenzunterricht gehen. Bei einem Inzidenzwert unter 35 werde es auch beim Handel Öffnungen geben, betonte der Ministerpräsident. Laut ihm soll dabei versucht werden, "regional auszudifferenzieren".

Söder: Keine grundsätzlichen Zweifel

Vor dem Treffen hatten sich mehrere bayerische Landräte für baldige Öffnungen ausgesprochen. Bei der Konferenz mit Merkel forderte allerdings dem Vernehmen nach niemand konkrete Öffnungsschritte oder gar Termine. Das betonte auch Söder im Anschluss an die Videokonferenz. Niemand habe etwa die sofortige Öffnung der Gastronomie gefordert. Auch habe keine Wortmeldung grundsätzlich in Frage gestellt, "was wir tun".

Beim Politischen Aschermittwoch hatte Söder die nächsten Lockerungsschritte angedeutet: erst offene Gärtnereien und nicht mehr ganz so strenge Kontaktbeschränkungen, dann die Öffnung des Einzelhandels - alles allerdings nur, falls die Infektionszahlen nicht wieder spürbar steigen.

Zuletzt gab es auch innerhalb der CSU vermehrt kritische Stimmen über Söders weiterhin strengen Corona-Kurs. Der bayerische CSU-Fraktionschef, Thomas Kreuzer, sah zuletzt allerdings nach eigenem Bekunden keine grundlegenden Zweifel in den eigenen Reihen.

