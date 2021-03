Söder über CDU-Niederlagen: "Schwerer Schlag ins Herz der Union"

CSU-Chef Markus Söder hat die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz als "Weckruf" für die Union bezeichnet. Er verwies zwar auf die Beliebtheit der jeweiligen Amtsinhaber Winfried Kretschmann (Grüne) und Malu Dreyer (SPD). Allerdings wäre es "zu einfach und zu schnell", die Ergebnisse nur damit zu begründen. "Wahlen finden in einem gesamtgesellschaftlichen Klima statt", betonte der CSU-Chef am Montag vor einer Sitzung des Parteivorstands. Er sprach von einem "schweren Schlag ins Herz der Union".

Als eine Ursache für das schlechte CDU-Abschneiden sieht Söder Skepsis am Corona-Krisenmanagement. Zwar sei die "Strategie der Vorsicht und Umsicht" bestätigt worden, weil auch Kretschmann immer auf diesen Kurs gesetzt habe. Dennoch verwies Söder auf die sinkende Zustimmung bei vielen Menschen. Als Beispiele nannte er "die gesamte Problematik des Impfens", zu wenig Corona-Tests von staatlicher Seite, die "schon abgeschriebene" Corona-Warn-App und zu spät ankommende Wirtschaftshilfen. "Eine gute Strategie wirkt nur dann, wenn sie auch gut umgesetzt wird", sagte Söder.

K-Frage: "Nichts Neues zu berichten"

Auch neben der Corona-Politik sieht Söder viel Handlungsbedarf für CDU und CSU. Die Überlegung, dass die Union auf jeden Fall den nächsten Kanzler stelle, sei "seit gestern Abend nicht mehr zu 100 Prozent sicher". Man werde auch "nicht mit dem Schlafwagen im September die Bundestagswahl bestehen können". Ob Söder selbst oder CDU-Chef Armin Laschet als Spitzenkandidat der Union in den Bundestagswahlkampf ziehen, bleibt dagegen offen. "Es gibt nichts Neues zu berichten, wir werden uns zu gegebener Zeit darüber unterhalten", betonte Söder auf Nachfrage.

Zu den verbleibenden sechs Monaten der Großen Koalition in Berlin sagte er: Es sei wichtig, dass das ganze Kabinett "nochmal durchstartet" und den "Eindruck von Entschlossenheit des Handelns" vermittle. Allerdings sprach sich der CSU-Chef gegen "eine hektische Kabinettsumbildung" aus. Zuletzt gab es von führenden SPD-Politikern mit Blick auf die Masken-Affäre viel Kritik an CDU und CSU - nun keilte Söder zurück. Er sei enttäuscht, dass die SPD derzeit "mutwillig" das Vertrauen der gemeinsamen Regierungsarbeit beschädige. "Bei jeder Wirtschaftshilfe ist der Finanzminister eins zu eins im Boot", sagte Söder zu den Wirtschaftshilfen und anspielend auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). "Da wird sich keiner rausmogeln können."

Söder enttäuscht über Baden-Württemberg-CDU

Enttäuscht zeigte sich der CSU-Chef über das Abschneiden der CDU in Baden-Württemberg. Dort hatte die Partei nur 24,1 Prozent der Stimmen geholt. Besonders die Niederlage im ehemaligen CDU-Stammland Baden-Württemberg tue ganz besonders weh, erklärte Söder. Zur Wahrheit gehört aber auch: Weder er noch führende CSU-Politiker haben sich im Wahlkampf nennenswert für die Südwest-CDU engagiert. Eher im Gegenteil: Söder betont regelmäßig, wie gut er mit seinem Grünen-Amtskollegen Kretschmann zusammenarbeite - den er nach eigenen Angaben für einen weisen Mann hält. Zuletzt warb Söder offensiv für ein schwarz-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl.

Aiwanger rechnet mit Einzug in den Bundestag

Beim bayerischen CSU-Koalitionspartner, den Freien Wählern, ist die Stimmung nach dem Wahlsonntag ungleich besser als in der Union. Bayern, Brandenburg und jetzt auch Rheinland-Pfalz: Der Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger freut sich, dass die Freien Wähler nun in drei Landtagen vertreten sind. Und nicht nur das: "Eine Partei, die das dritte Landesparlament erobert hat, ist reif für den Bundestag", betonte Aiwanger.

Der Freie-Wähler-Chef rechnet damit, dass seine Partei im Herbst erstmals in den Bundestag gewählt wird. Man habe die Freien Wähler lange unterschätzt, sie seien der "schlafende Riese in der politischen Landschaft". Das Ziel der Freien Wähler sei es, im Bund eine bürgerliche Koalition wieder möglich zu machen. Oft werde so getan, als sei Schwarz-Grün schon gesetzt, kritisierte Aiwanger. Stattdessen ist er sicher: "Mit starken Freien Wählern werden die Karten neu gemischt."