Söder: Strengere Corona-Regeln für Silvester wahrscheinlich

Sollten die Corona-Zahlen in Bayern in den nächsten zehn Tagen nicht sinken, werden sich an Silvester weniger Menschen treffen dürfen, als bisher geplant. Ministerpräsident Söder sagte in Passau, er rechne für Silvester mit strengeren Regeln.