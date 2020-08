Söder spricht sich gegen weitere Corona-Lockerungen aus

Söder forderte die Deutsche Bahn dazu auf, dafür zu sorgen, dass die Fahrgäste die Maskenpflicht einhalten. Wer dagegen verstoße, müsse die Konsequenzen tragen. Der Ministerpräsident forderte hier höhere Bußgelder. Er habe Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gebeten, darüber mit der Bahn zu sprechen.

Söder will weiteres Rettungspaket für die Wirtschaft

Um die Wirtschaft weiter zu unterstützen, will Söder ein weiteres Rettungspaket für Automobilzulieferer, die Luft- und Raumfahrt sowie den Maschinenbau schnüren. Außerdem will er das Kurzarbeitergeld bis weit ins nächste Jahr verlängern.

Demo der Gegner von Corona-Maßnahmen

Trotz steigender Infektionszahlen hatten am Samstag in Berlin Tausende gegen die Maßnahmen zur Eindämmung gegen Corona demonstriert. Nach Schätzungen der Polizei schlossen sich bis zu 17.000 Menschen einem Demonstrationszug an, rund 20.000 beteiligten sich anschließend an einer Kundgebung. Die Demonstranten forderten ein Ende aller Auflagen.

Da bereits während der Demonstration die Hygiene-Regeln nicht eingehalten wurden, stellte die Polizei Strafanzeige gegen den Leiter der Versammlung. Der erklärte den Demonstrationszug am Nachmittag für beendet. Weil auch auf der anschließenden Kundgebung viele Demonstranten weder die Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, begann die Polizei am frühen Abend, die Versammlung aufzulösen.

Altmaier: Beginnenden Aufschwung nicht gefährden

Bereits am Samstag hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) höhere Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Regeln gefordert. Wer andere absichtlich gefährde, müsse damit rechnen, dass dies für ihn gravierende Folgen habe. Außerdem dürfe man den gerade beginnenden Aufschwung nicht durch einen erneuten Anstieg der Infektionen gefährden.