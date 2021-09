Trotz schlechter Umfragen: Söder sieht Wahl noch nicht verloren

Die Union kommt bei der Deutschlandfrage nur noch auf 20 Prozent, ein Minus von sieben Prozentpunkten. Jetzt gehe es darum, den Trend zu brechen, sagte Markus Söder bei einer Parteivorstandssitzung. Die CSU befürchtet auch schlechte Werte in Bayern.

26 Prozent für die CSU?

Gleichzeitig rechnet er vor, dass die CSU vor Bundestagswahlen immer 6 bis 8 Prozentpunkte über den Unionwerten sei. Hieße 26 bis 28 Prozent für die CSU. Mancher in der Parteispitze würde sich nicht wundern, wenn sie beim BR-Bayerntrend nächste Woche die 30-Prozent-Marke reißt. Das wäre ein historisch schlechtes Ergebnis für die Christsozialen. "Das ist ein Umfrageergebnis, das wir nicht annehmen". Es gehe darum "eine Schippe drauzulegten", so Generalsekretär Markus Blume

Söder: Bessere bayerische Werte mit CSU-Kandidat

Söder selbst verweist darauf, dass die Umfragewerte wenige Wochen vor der Landtagswahl 2018 auch schlecht gewesen seien. Bis zur Wahl konnte die CSU zulegen damals. Er erklärt außerdem, was es bedeutet hätte, wäre er Unionskanzlerkandidat geworden. Dann nämlich wären die CSU-"Chancen deutlichst besser gewesen". Bundesweit könne man das nicht sagen, aber für Bayern.

CSU stellt sich hinter Laschet

Gleichzeitig macht er seine Unterstützung für Armin Laschet deutlich. Der sei ein "starker Ministerpräsident, ein überzeugender Kanzlerkandidat". Söder wörtlich: "Er hat unsere Rückendeckung." Derer konnte sich Laschet nicht immer sicher sein. Immer wieder kam es zu Sticheleien aus der CSU, etwa als Markus Söder den "Schlafwagen"-Wahlkampf der CDU kritisierte. Nun sind die Werte möglicherweise schlecht genug, dass sich die CSU zu Laschet bekennt.

Die Union müsse "mit Abstand Nummer 1 werden", sagt Söder, sonst drohe ein linkes Bündnis. Söder zählt auf, was das seiner Meinung nach bedeuten würde: höhere Steuern für den Mittelstand und in der Folge Arbeitslosigkeit, Enteignungen statt Belebung des Wohnungsmarktes. Generalsekretär Blume verantwortet den Wahlkampf und nimmt diese Strategie auf. Er zeigt ein Plakat mit dem Slogan für die Schlussphase des Wahlkampfs. "Stabilität statt Linksrutsch" steht darauf. "Das ist das, wofür wir antreten", sagt Blume. Söder will das nicht als "Rote Socken 2.0" oder "Rote Socken Reloaded" verstanden wissen.

Souveränität und Entlastung als Schwerpunkte

Und welche Inhalte stellt die CSU in den drei Wochen bis zur Wahl in den Mittelpunkt? Spitzenkandidat Alexander Dobrindt nennt "Souveränität" als zentrales Thema. Deutschland und Europa dürften nicht abhängig von einer einzigen Weltregion sein. Gemeint ist China, etwa bei medizinischen Produkten, sagt er. Außerdem gehe es um steuerliche Entlastung "von Familien und Alleinerziehenden, auch des Mittelstands, des Handwerks, der Unternehmen".

Weit mehr Raum als die Inhalte nahmen strategische Überlegungen ein bei dieser Pressekonferenz. Neben der Warnung vor einem Linksruck wollen die Christsozialen den Wahlkampf in den Städten verstärken, um Direktmandate zu sichern, die möglicherweise an SPD oder Grüne gehen könnten. Die Zweitstimme erklärt Söder schlicht zur "Bayernstimme", verbunden mit der Aufforderung an die Wählerinnen und Wähler, diese nicht FDP oder Freien Wählern zu geben.

Laschet zweimal in Bayern

Zwei Wahlkampfhöhepunkte gibt es noch aus Sicht der CSU: den Parteitag am nächsten Wochenende in Nürnberg, bei dem Armin Laschet zu Gast sein wird. Und den Wahlkampfabschluss der Union am 24.9. in München, also zwei Tage vor der Wahl. Auch da wird Laschet anwesend sein und wie Generalsekretär Markus Blume heute sagte, auch Kanzlerin Angela Merkel. Deren Besuch war ursprünglich nicht geplant. Sie wollte sich eigentlich aus dem Wahlkampf heraushalten.