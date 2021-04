Analyse: Söder oder Laschet - Vorentscheidung in der Union?

Seit zweieinhalb Jahren ist klar: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kandidiert bei der Bundestagswahl nicht erneut. Seit zweieinhalb Jahren ist deshalb auch klar: Die Union wird erstmals seit 2002 mit jemand anderem als Merkel als Spitzenkandidat antreten. Längst hat sich diese Entscheidung verengt auf CDU-Chef Armin Laschet [zum Portrait] und CSU-Chef Markus Söder - auch wenn letzterer bis heute gar nicht offiziell erklärt hat, dass er die Kanzlerkandidatur übernehmen will.

An diesem Sonntag kommt die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag zusammen. Dabei sind auch Laschet, Söder und Merkel. Eine (Vor-)Entscheidung in der sogenannten K-Frage ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Alles Wichtige im Überblick.

1. Was will Söder, was will Laschet?

Laschet hat schon vor seiner Wahl zum CDU-Chef klargemacht: Er strebt die Kanzlerkandidatur an. "Es wird die große Aufgabe sein, nach der Kanzlerschaft von Angela Merkel unser Land zusammenzuhalten", sagte Laschet im vergangenen November dem WDR - und machte deutlich, dass er sich diese Aufgabe zutraut. Davon ist er seitdem nicht abgerückt.

Söder hat bisher nie eindeutig formuliert, dass er Kanzlerkandidat werden möchte. Seit über einem Jahr ergeht er sich in Andeutungen und spielt mit Variationen der Formulierung "Mein Platz ist in Bayern". Im Dezember sorgte Söder in einem gemeinsamen Interview mit Grünen-Chef Robert Habeck für Aufsehen, als er sich klar für ein schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene aussprach. Auch sonst lässt der CSU-Chef viel Raum für Interpretationen: Die Union müsse "sexy und solide" zugleich sein, betont Söder aktuell im "Spiegel"-Gespräch. Das Artikelbild dazu: er selbst.

2. Was will Merkel?

Die scheidende Kanzlerin scheint davon auszugehen, dass sie ihre Nachfolge nicht selbst regeln kann. Im hessischen Landtagswahlkampf 2018, als sie noch CDU-Vorsitzende war, sagte Merkel: "Alle Versuche, dass diejenigen, die heute oder in der Vergangenheit tätig waren, ihre Nachfolge bestimmen wollen, sind immer total schiefgegangen. Und das ist auch richtig so." Recht hat sie: Konrad Adenauer wollte wenigstens Ludwig Erhard als Nachfolger verhindern - und scheiterte. Helmut Kohl gab seiner Hoffnung Ausdruck, "dass Wolfgang Schäuble einmal Bundeskanzler wird". Wurde auch nichts.

Daraus hat Merkel die Lehre gezogen, über ihre Wunsch-Nachfolge besser zu schweigen, zumindest öffentlich. Vermutlich spielen auch andere Erwägungen eine Rolle: Wer offensiv einen Nachfolger kürt, schwächt sich selbst, weil er die Aufmerksamkeit auf den Neuen lenkt. Solange die Diadochenkämpfe dauern, schwebt die Amtsinhaberin über allem. Davon abgesehen ist es zumindest fragwürdig, wenn ein demokratisch gewählter Regierungschef einen Nachfolger benennt. Dass auch Merkel das so sehen dürfte, zeigt ihr Nachsatz, es sei "richtig so", wenn Nachfolgeregelungen schiefgehen.

Man kann deshalb eher die Frage beantworten, was Merkel nicht will. Armin Laschet, scheint es. Stark gemacht hatte Merkel sich ohnehin nie für den CDU-Chef. Dann kam, vor zwei Wochen, Merkels Rüffel gegen Laschet und dessen Corona-Politik bei "Anne Will". Seitdem ist klar, zwischen die beiden passt mehr als ein Blatt Papier, eher das Wortprotokoll einer zwölfstündigen Ministerpräsidentenkonferenz. Wollte Merkel, dass Laschet aus seiner selbst verschuldeten Krise kommt, hätte sie anders formuliert.

Will Merkel also Markus Söder? Der Bayer tut jedenfalls alles dafür. Schon seit langem schmeichelt Söder der ewigen Kanzlerin. Am sichtbarsten war das beim Merkel-Empfang auf Herrenchiemsee: Kutsche, Schiff, Schloss - mehr geht eigentlich nicht. Merkels Dank war ein ungewöhnlich deutliches Lob: "Bayern hat einen guten Ministerpräsidenten." Mehr könne sie "heute nicht sagen", schob die Kanzlerin damals hinterher. Inzwischen könnte sie mal nachlegen. Tut sie aber nicht.

3. Wie ist die Stimmung in der CSU?

Inzwischen hört man immer öfter: Söder will Kanzlerkandidat werden - und sollte die Gelegenheit nutzen. Ganz sicher ist sich aber niemand, jedenfalls nicht offiziell. Und so wird in der ganzen Partei munter diskutiert und gerätselt. Der frühere Parteichef Erwin Huber sagt: "Ein Politiker, dem das Amt des Kanzlerkandidaten angetragen wird, der kann vor dieser Verantwortung eigentlich gar nicht ausweichen." Huber sagt allerdings auch: "Markus Söder ist ein sehr erfahrener Politiker, aber es wäre in der Tat eine Knochenarbeit, den Bundestagswahlkampf erfolgreich zu bestreiten."

An der CSU-Basis gibt es Wohlwollen für Söders mögliche Kandidatur, aber auch Zweifel. Zwar sind sich die meisten einig, dass der eigene Parteichef der bessere Kandidat wäre als Laschet. Ob aber ein CSU-Bundeskanzler gut für die Partei wäre, darüber gehen die Meinungen auseinander. Klar ist: Auf Bundesebene immer wieder auch als Opposition in der Regierung auftreten, teils ungeniert bayerische Interessen durchdrücken - das wäre im Falle einer CSU-Kanzlerschaft schwierig bis unmöglich. Die Christsozialen müssten sich ein Stück weit neu erfinden.

4. Wie ist die Stimmung in der CDU?

"Die Stimmung" der CDU gibt es nicht. Es ist ein Stimmungsgefälle: Je weiter südlich man Christdemokraten die K-Frage stellt, desto wahrscheinlicher sprechen sie sich für Markus Söder aus. "Laschet hat den Laden nicht im Griff", sagt ein Bundestagsabgeordneter aus dem Süden. "Söder traue ich mehr zu", sagt ein anderer. Und meint: Söder traut er eher zu, genügend Stimmen zu holen, um sein Mandat wieder zu erlangen.

Fritz Güntzler ist aus Niedersachsen, Wahlkreis Göttingen. Er ist bürgerlich-liberal, im Flüchtlingsstreit stand er im Merkel-Lager, gemeinsam mit Laschet. Als es um den CDU-Vorsitz ging, stimmte Güntzler für Laschet. Zur K-Frage sagt er heute: "Ich habe mich für Markus Söder ausgesprochen und stehe dazu." Man muss dazu wissen, dass Güntzler eifrig Basis-Arbeit macht - und gerade jetzt in Corona-Zeiten alle Kanäle nutzt, um den Kontakt zu seinen CDU-Leuten zu halten. Wenn er bereit ist, für einen christsozialen Kanzlerkandidaten zu kämpfen, dann ist viel ins Rutschen gekommen in der CDU.

5. Was sagen die Umfragen?

In sämtlichen Umfragen liegt Söder seit vielen Monaten deutlich vor Laschet. Im jüngsten ARD-"Deutschlandtrend" Anfang April hielten 79 Prozent der Unions-Anhänger Söder für einen guten Kanzlerkandidaten. Laschet kam auf 29 Prozent. Unter allen Befragten erreichte Söder 54 Prozent, Laschet erzielte 19 Prozent. Wenig verwunderlich betonte Söder zuletzt im "Spiegel" mit Blick auf die Kandidatenfrage, dass Person und Programm "nicht nur von der Partei, sondern auch in der breiten Bevölkerung akzeptiert" werden müssten.

In der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl geht es für die Union dagegen seit der Masken-Affäre deutlich nach unten. Laut "Deutschlandtrend" kommt die Union derzeit auf 27 Prozent, die Grünen auf 22 Prozent.

6. Wie und wann wird entschieden?

Zwischen Ostern und Pfingsten soll eine Entscheidung fallen, darauf haben sich Laschet und Söder schon vor Wochen festgelegt. Pfingstsonntag ist heuer am 23. Mai. Inzwischen mehren sich in der Union aber die Wortmeldungen, dass man diesen Zeitrahmen nicht ausreizen sollte. Sofern an diesem Sonntag nicht doch überraschend schon eine Entscheidung fällt, müssen also die kommenden Tage und Wochen Klarheit liefern.

Der Ablauf ist üblicherweise wie folgt: Die Parteichefs von CDU und CSU verständigen sich darüber, wer die Kandidatur übernimmt - wie etwa beim legendären "Wolfratshauser Frühstück" im Januar 2002, bei dem Merkel CSU-Chef Edmund Stoiber die Spitzenkandidatur antrug. Im nächsten Schritt nominieren dann die beiden Präsidien von CDU und CSU die Kandidatin oder den Kandidaten. Zuletzt brachten einige Parteivertreter eine Befragung der jeweiligen Fraktionen oder gar aller Mitglieder ins Gespräch. Darauf deutet bisher allerdings nichts hin.

7. Wie wahrscheinlich ist jemand drittes?

Inzwischen extrem unwahrscheinlich. Nachdem in der Zwischenzeit auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als möglicher Kanzlerkandidat im Gespräch war, ist das kaum noch vorstellbar - nicht zuletzt wegen mancher Kommunikationsfehler von Spahn im Pandemie-Management. Auch CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz ist seit seiner bedingt souveränen Niederlage um den CDU-Vorsitz aus dem Rennen.

Einige Unionsabgeordnete im Bundestag brachten zuletzt ihren Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus ins Gespräch. Wenn er Kanzlerkandidat der Union wird, wäre das aber aus heutiger Sicht eine gewaltige Überraschung. Gemutmaßt wird vielmehr, dass es ihm vor allem um den Fraktionsvorsitz in der kommenden Legislatur gehe.

8. K-Frage: Was machen SPD und Grüne?

Die SPD, wenngleich seit Monaten in Umfragen stabil unter 20 Prozent, hat bereits im vergangenen August ihren Kanzlerkandidaten nominiert. Es ist Olaf Scholz [zum Portrait], derzeit Bundesfinanzminister, der vor eineinhalb Jahren noch bei der Wahl der neuen SPD-Parteispitze unterlegen war.

Die Grünen haben bislang nicht offiziell verkündet, wer bei ihnen die Spitzenkandidatur übernimmt: Robert Habeck [zum Portrait] oder Annalena Baerbock [zum Portrait]. Anders als bei der Union gibt es hier aber ein Datum: Am 19. April geben die beiden Parteichefs bekannt, auf wen sie sich verständigt haben.