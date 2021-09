BR24live: Söder nimmt sich in Regierungserklärung Querdenker vor

"Es wird keinen Lockdown mehr geben", versprach Ministerpräsident Markus Söder bei seiner 12. Regierungserklärung zu Corona im Bayerischen Landtag. Es gäbe nun eine "neue Etappe in der Pandemie". Zwar stecken wir laut Söder in einer vierten Welle. Mit ihr müsse aber anders umgegangen werden als mit den bisherigen Wellen. Denn mittlerweile sind in Bayern laut Söder mehr als 60 Prozent der Menschen über zwölf Jahre geimpft. Die Corona-Maßnahmen müssen "an die neue Realität angepasst" werden.

Söder: AfD soll sich von Querdenkern distanzieren

Den Bürgern, die in der vergangenen Zeit die Corona-Maßnahmen mitgetragen haben, dankte der Ministerpräsident. Die Querdenker-Bewegung kritisierte er scharf. Ihre Aussagen bei den vergangenen Demonstrationen seien "schäbig, wirr und böse". Menschen, die verunsichert sind, reiche die Staatsregierung die Hand, aber "bei extremen Querdenkern stellen wir ein Stoppschild auf", so Söder. "Wir lassen uns nicht einschüchtern." Von der AfD erwarte er Klartext: "Sind Sie am Ende nur die Postboten der Querdenker oder gar die Strippenzieher?", fragte er in Richtung AfD-Fraktion. "Sie müssen sich endlich von diesen Gruppen klar distanzieren."

Video: Söder kritisiert Fake-News über die Corona-Impfung