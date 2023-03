Artikel mit Audio-Inhalten

> Söder informiert sich über "Digitale Schule der Zukunft"

Söder informiert sich über "Digitale Schule der Zukunft"

Die Staatliche Realschule in Feucht ist eine von 250 Schulen in Bayern, die am Pilotprojekt "Digitale Schule der Zukunft" teilnehmen. Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich dort zeigen lassen, wie das Lehren und Lernen in Zukunft ablaufen soll.