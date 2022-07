Söder in Prag: Bayern erhöht Öldurchfluss nach Tschechien

Bayern ermöglicht ab Freitag ein größeres Volumen an Öltransporten nach Tschechien. Das verkündeten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der tschechische Premierminister Petr Fiala nach den gemeinsamen Gesprächen am Donnerstag in Prag. Der Freistaat werde die technischen Voraussetzungen schaffen, damit 17 Prozent mehr Öl durch die Transalpine Pipeline von Italien nach Tschechien fließen können, sagte Söder. "Das ist ein wichtiger Schritt hin zur Derussifizierung unserer Wirtschaft", sagte Fiala.

Nach über vier Jahren im Amt war es der erste Besuch des bayerischen Regierungschefs in der tschechischen Hauptstadt. Energiesicherheit in Europa und Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas waren wichtige Themen des Zusammentreffens. So wollen sich Söder und Fiala zukünftig gemeinsam dafür einsetzen, "alle Potentiale zur Verbesserung von LNG-Terminals in Europa voranzubringen" - sowohl von Norden als auch von Süden.

Gegenseitige Unterstützung, falls kein Gas mehr aus Russland kommt

Tschechien sei es gelungen, seine Gasversorgung für den Winter über Flüssiggasverträge mit den Niederlanden zu sichern. Es stimme ihn sorgenvoll, sagte Söder, dass ein "kleinerer, aber sehr aktiver Partner" seine Versorgung gewährleisten könne und man sich in Deutschland schwertue, eine solche Aussage gegenüber der Bevölkerung zu treffen. Fiala betonte, dass sich die Länder Europas solidarisch verhalten müssten, sollte es zu einem vollständigen Ausfall der Gaslieferungen aus Russland kommen.

Anfang der Woche reiste Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach Prag. Bei dem Treffen vereinbarten Deutschland und Tschechien ein gemeinsames Erdgas-Solidaritätsabkommen. Habeck und der tschechische Industrie- und Handelsminister Jozef Sikela unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung. "Wir helfen uns gegenseitig mit der Gasversorgung und werden das auch aus Deutschland für Tschechien tun", sagte Habeck über die Kooperation innerhalb Europas.

Probleme bei Zugverbindung München-Prag und Atommüllendlager

Dauerthema in den bayerisch-tschechischen Beziehungen ist die Bahnstrecke München-Prag. Fiala betonte, dass auf tschechischer Seite die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Prag bis zur deutschen Grenze größtenteils abgeschlossen sei. Auf bayerischer Seite ist das erst in acht Jahren geplant. Ministerpräsident Söder betonte, die Zugfahrt müsse künftig schneller gehen. "Wir hoffen, dass wir die Zeitachsen erfüllen", sagte Söder und ergänzte: "Auf deutscher Ebene hat man den Verkehrsetat etwas gekürzt, wir werden darauf achten, dass das die Strecke nicht betrifft."

Keine Übereinstimmung gab es beim Thema Atommüllendlager. Tschechien will in den nächsten Jahrzehnten ein Atommüllendlager in der Nähe der bayerischen Grenze bauen. Fiala sagte, er nehme zur Kenntnis, dass Bayern Befürchtungen hat. Söder wiederum betonte, die bayerische Staatsregierung hätte Sorgen, weil es den Grenzbereich betreffe. Er forderte gute Informationen von der tschechischen Seite und eine Beteiligung der deutschen Öffentlichkeit. "Ein anderer Standort könnte uns natürlich glücklicher stimmen", so Söder.

Die Corona-Pandemie sorgte für Spannungen in der Grenzregion

Das Treffen in Prag sei laut Söder ein Kennenlerntermin gewesen, aber auch viel mehr. Der Ministerpräsident betonte die "enge Verbindung" zwischen Bayern und Tschechien "im Herzen von Europa". In der heutigen Welt sei es wichtig, Freundschaften zu finden und sich unterzuhaken. Auch die Zusammenarbeit im kulturellen Bereich soll deshalb ausgebaut werden. Im kommenden Jahr übernehmen die beiden Regierungschefs die Schirmherrschaft für ein grenzübergreifendes Barock-Festival.

Im Verlauf der Corona-Pandemie kam es immer wieder zu Spannungen zwischen Deutschland und Tschechien. Mehrmals stuften sich die Länder aufgrund der Infektionszahlen gegenseitig als Risikogebiet ein. So kam es unter anderem im bayerisch-tschechischen Grenzgebiert immer wieder zu verschärften Kontrollen. Der eingeschränkte Verkehr trübte das Miteinander der Nachbarn und stellte besonders viele Pendler vor Probleme.

Geschichte der Sudetendeutschen als Teil der bayerisch-tschechischen Beziehung

Die Beziehung zwischen Bayern und Tschechien ist auch aufgrund der Geschichte der vertriebenen Sudetendeutschen nach 1945 eine besondere. Die damalige Tschechoslowakei zwang in dieser Zeit rund drei Millionen Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Viele Geflüchtete siedelten sich in Bayern an, sie gelten deshalb als Bayerns vierter Stamm, neben Altbayern, Franken und Schwaben. Die CSU und die Regierungschefs fühlten sich den Sudetendeutschen deshalb immer besonders verbunden. Im Jahr 2010 besuchte Horst Seehofer (CSU) als erster bayerischer Ministerpräsident die tschechische Hauptstadt. Die historische Reise sollte nach Seehofers Worten "eine neue Epoche" im Verhältnis der Nachbarländer einleiten.

Auf dem traditionellen Pfingsttreffen der Vertriebenen im Juni ließ Bernd Posselt, Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, erstmals die tschechische Nationalhymne abspielen. Als Zeichen des Miteinanders in Europa. Posselt vertrat viele Jahre die CSU im EU-Parlament und gilt als leidenschaftlicher Europa-Politiker. Auf seine Initiative hin verliehen die Sudetendeutschen unter anderem dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ihren Europäischen Karlspreis.

Bei dem Pfingsttreffen in Hof betonten Teilnehmer, dass es in Europa keine Vertreibung mehr geben dürfe. Durch den Krieg in der Ukraine müssten die Menschen dort derzeit dasselbe Schicksal durchleben, wie die Sudentendeutschen vor über 75 Jahren. Posselt begrüßte das Treffen zwischen Söder und Fiala: Es sei gut und wichtig, "wenn Nachbarn einander kennen und vertrauen, vor allem wenn im Dorf ein gefährlicher Brandstifter wie Herr Putin unterwegs ist". Der Bundesvorsitzende betonte außerdem: "Je enger die Beziehungen zwischen Bayern als unserem Schirmland und unserer Wurzelheimat in den Böhmischen Ländern sind, desto besser für die Sudetendeutschen."