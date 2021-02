Söder im Landtag zu Grenzkontrollen: "Einmal Ischgl reicht"

Söder bringt zusätzliche verkaufsoffene Sonntage ins Gespräch

In seiner Rede äußerte Söder zudem Verständnis für verschiedene Gruppen, die besonders von der Pandemie betroffen sind und nannte Kinder, Jugendliche und Ältere als Beispiel. In wirtschaftlicher Sicht solle man überlegen, "für den Handel Hilfe zu geben". Als Beispiel nannte er die Idee, zusätzliche verkaufsoffene Sonntage zu ermöglichen. Darüber soll mit Gewerkschaften und Kirchen gesprochen werden.

Zu den Bereichen Handel, Sport und Kultur wolle man sich Anfang März mit dem Bund erneut beraten. Söders Hoffnung sei es, dass Es dann eine grüne Corona-Ampel, also eine Inzidenz von unter 35 gebe.

Entschuldigung an die Kultur: "Natürlich systemrelevant"

Ein weiterer besonders von der Pandemie betroffener Bereich ist der Kultur-Betrieb. Dabei nahm Söder eine frühere Aussage zurück. "Es ist auch Zeit für Entschuldigung: Natürlich ist Kultur systemrelevant." Er kündigte einen Kultursommer an mit Open-Air-Veranstaltung, unter anderem in staatlichen Gärten und Parks, die der Staatsverwaltung gehören; und mit finanzieller Unterstützung des Freistaats.

Söder kritisiert Impfdrängler

Den Fortschritt der Impfkampagne lobte er: "Bisher klappt das Impfen gut". Zu den Problemen der Impfstoff-Beschaffung wolle er sich nicht erneut äußern. Aber die Zahl der geimpften Menschen in Alten- und Pflegeheimen sowie bei dem Personal stimmten ihn positiv.

Zu der gegenwärtigen Debatte der sogenannten Impfdrängler äußerte sich der Ministerpräsident ebenfalls: "Eines bitte ich dringend: Ich verstehe, dass die meisten geimpft werden wollen. Aber keiner sollte sich vordrängeln". Das System müsse besser sein. "Es ist noch zu wenig Impfstoff da. Und jede Dosis muss an die gehen, die es dringend brauchen; und nicht an diejenigen, die es vielleicht auch haben könnten", so Söder.

Hartmann: "Was haben sie die letzten zwölf Monate eigentlich getan?"

Der Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ludwig Hartmann, kritisierte im Anschluss an Söders Rede das Vorgehen der Staatsregierung. Zwar lobte auch er die positive Entwicklung der Infektionszahlen, halte die Maßnahmen der Regierung aber nur für kurzfristige Reaktionen: "Die Strategie vermisse ich seit einigen Monaten", erklärte Hartmann. An Ministerpräsident Söder gerichtet, sagte er: "Sie nennen es auf Sicht fahren, ich nenne es Blindflug."

Hartmann sprach von einem "konstruktiv kritischen Kurs" seiner Partei. Der Koalition aus CSU und Freien Wählern warf er vor, "für diese hoffnungsvolle Phase des Übergangs keinen Plan" zu haben. Ein "Perspektiv-Plan wäre eine Motivations-Spritze für alle weiter durchzuhalten", so Hartmann. Der solle je nach Landkreis angepasst passieren.

Besonders gegen das Vorgehen in der Schulpolitik ätzte der Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen: "Was haben sie die letzten zwölf Monate eigentlich getan?". Was ihn fassungslos mache, sei, dass es "immer noch kein fertiges Masken- und Testkonzept für die Schulen" gebe, sagte Hartmann.