Zur Entlastung der Brennerroute - Söder für höhere LKW-Maut

Kilometerlange Staus, genervte LKW-Fahrer, wütende Anwohner. Der Streit zwischen Bayern und Tirol um die LKW-Blockabfertigung an der Inntalautobahn schwelt seit Jahren. Jetzt fordert Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in einem Brief auf, "nunmehr endlich zu handeln".

Konkret schlägt Söder vor, die LKW-Mautsätze auf der deutschen Autobahn so zu erhöhen, "dass der bisherige weiträumige Ausweichverkehr auf der Brenner-Route vermieden wird". Gleiches solle dabei aber auch für die österreichischen Autobahnen gelten. Die Bundesregierung müsse Österreich dabei unterstützen. Söder beruft sich in dem Brief an den Bundesverkehrsminister, der BR24 vorliegt, auf eine vom Rat der EU kürzlich gebilligte Entwurfsfassung. Die mache es möglich, die Mautgebühren auf stark belasteten Straßenabschnitten um bis zu 50 Prozent zu erhöhen und "eine Differenzierung nach CO2-Emissionen vorzunehmen".

LKW-Fahrer nutzen billigere statt kürzere Route

Erst vor knapp zwei Wochen hatte die Tiroler Landesregierung eine Studie veröffentlicht, wonach der Brenner nur für 40 Prozent der dort fahrenden Laster wirklich die kürzeste Route über die Alpen ist. 33 Prozent nehmen für den billigeren Brenner Umwege von mehr als 60 Kilometern in Kauf, heißt es in der Studie. Das entspricht mehr als 880.000 Lkw im Jahr.

Beide Seiten, Bayern und Tirol, fordern daher eine Entlastung der Brennerroute. Doch über das Wie gibt es schon lange Streit. In den vergangenen Wochen hatte sich die Auseinandersetzung weiter zugespitzt. In ihrer Winterklausur hatten die Landtagsabgeordneten der CSU vergangene Woche ein klares Ende der Fahrverbote und Blockabfertigungen an der Grenze bei Kiefersfelden gefordert.

Denn die führen regelmäßig zu stundenlangen Staus auf deutscher Seite. "Es kann nicht sein, dass Tirol seine Verkehrsprobleme durch eine stetig steigende Anzahl der jährlichen Dosiertage auf seine Nachbarn abwälzt", schreibt die CSU-Landtagsfraktion in einer Resolution. Söder bezweifelt gar die Rechtmäßigkeit der Maßnahme. Die EU-Kommission habe sich ähnlich geäußert, schreibt Söder in seinem Brief an das Bundesverkehrsministerium. Er fordert EU-Kommission und Bundesregierung auf, "ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof einzuleiten".

Söders Vorschlag - ein Zeichen der Versöhnung?

Der Tiroler Landehauptmann Günther Platter reagierte auf die Forderungen der CSU-Landtagsfraktion zunächst genervt: "Anstatt sich mit Entlastungsmaßnahmen gegen den Transit zu beschäftigen, wird mit dem Finger auf Tirol gezeigt", so Platter. Man werde solange an den Blockabfertigungen festhalten, bis sich die Verkehrsbelastung spürbar reduziere. Bayern müsse nun selbst Verantwortung bei der Transitfrage übernehmen. Auch Platter forderte höhere Mautgebühren. Dass Söder nun ebenfalls vorschlägt, die Maut sowohl in Österreich als auch in Deutschland anzuheben, könnte ein Zeichen in Richtung Versöhnung sein.

Verlagerung auf die Schiene als Lösung

Als langfristige Lösung gilt allen Seiten ein Verlagern des Güterverkehrs auf die Schiene. Die Voraussetzung dafür ist laut Söder eine ausreichend leistungsfähige Schieneninfrastruktur. Vom Bund fordert er daher, die Planungen für den Brennernordzulauf voranzutreiben. Der bayerische Ministerpräsident spricht sich für eine weitgehend unterirdische Streckenführung aus, um "maximale Anwohnerfreundlichkeit" in Bezug auf Lärm- und Landschaftsschutz zu gewährleisten. Eine Forderung, bei deren Umsetzung sich aber auch die drei Vorgänger Wissings – alle von der CSU - schwer getan hatten. Der Bundestag soll 2025 über den Brenner-Nordzulauf entscheiden.