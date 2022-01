Söder empfängt Sternsinger: "Euer Segen kann hier nur helfen"

Neun Jugendliche aus Fürstenzell im Bistum Passau sind am Vormittag als Sternsinger in die Staatskanzlei zu Markus Söder gekommen. Ihr Ziel: möglichst viel Geld für Kinder in Not sammeln. Ihr Motto: "Wollt Ihr mit uns die Welt verändern?"