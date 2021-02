Markus Söder darf Kitzinger Schlappmaulorden behalten

Ministerpräsident Markus Söder darf den Schlappmaulorden ein weiteres Jahr behalten - und sei somit der einzige Preisträger seit der ersten Verleihung 1989, der den Titel über zwei Jahre tragen dürfe, so die Kitzinger Karnevalsgesellschaft KiKaG.

2020 war mit dem Orden die "trefflich lockere Zunge“ des bayerischen Regierungschefs belohnt worden. Die Auszeichnung erhielt Söder in der Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft am Rosenmontag vor einem Jahr in Kitzingen.

Corona macht's möglich - Schlappmaulorden bleibt in Söders Hand

Markus Söder werde nun für seine "hervorragende Leistung, die er gerade an den Tag legt", gewürdigt, sagt Vereinsgeschäftsführer Ralf Schweiger. "Das hat es noch nie gegeben, aber die Pandemie macht es möglich." Bisher wisse der CSU-Chef auch noch nichts von dieser coronabedingten Ehre. "Aber es wird ihn freuen, denke ich", so Schweiger.

Preisträger und Laudator bleiben

Söders Stellvertreter und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der 2019 Preisträger war und im vergangenen Jahr die Laudatio für Söder hielt, bleibe zudem ein weiteres Jahr Laudator. Auch dies habe es bisher noch nicht gegeben, sagte Schweiger. Aiwanger hatte bei der Verleihung im vergangenen Februar über Söder gesagt: "Er mag Schwarzwälder Kirsch und die Raumfahrt. Er mag Süßes und will hoch hinaus." Daher habe der 54-Jährige auch das Zeug zum Kanzlerkandidaten der Union.

Renommierte Auszeichnung

Seit 1989 zeichnen die Kitzinger Narren Prominente aus, die durch "eine gar trefflich lockere Zunge und ein schlagkräftiges Wort" in Erscheinung treten. Zu den bisherigen Ordensträgern zählen unter anderem Helmut Kohl (CDU), Hans-Dietrich Genscher (FDP), Claudia Roth (Grüne), Bayerns ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU), Sternekoch Alfons Schuhbeck, Günther Beckstein (CSU) und Sportkommentator Marcel Reif.