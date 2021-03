BR24 Live ab 11.55 Uhr: Kinder- und Jugendgipfel mit Söder

Seit einem Jahr kämpfen Kinder und Jugendliche mit der Corona-Krise. Experten sagen, Corona schlage bei den Kindern besonders auf ihre Psyche. Wie kommen sie raus aus der Krise? Diese Frage stellt sich vor einer Kinder- und Jugendkonferenz am Montag.

Teilnehmen werden neben Vertretern verschiedener Kinder- und Jugendverbände und Ministerpräsident Markus Söder auch Familienministerin Carolina Trautner (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Konkrete Forderungen an die Staatsregierung erhebt der Bayerische Jugendring (BJR) bereits im Vorfeld des digitalen Austauschs.

Eigener Stufenplan für Öffnungen in der Jugendarbeit

In einem eigens ausgearbeiteten Stufenplan des BJR, der sich am Stufenplan der Bund-Länder-Beschlüsse orientiert und der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, heißt es etwa: Alle Einrichtungen der offenen Jugendarbeit sollen sofort wieder öffnen dürfen, also Jugendtreffs, Jugendhäuser und Jugend-Zentren. Auch Freizeit-Angebote während der Schulferien sollen wieder möglich sein. Und das bereits ab den Osterferien. Je nach Inzidenz im Innen- oder Außenbereich, mit begrenzter Teilnehmerzahl und - bei negativem Testergebnis - auch mit Übernachtungsmöglichkeit.