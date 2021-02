"jetzt red i" live: Söder antwortet auf Bürger-Fragen zu Corona

In genau einer Woche berät der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der anderen Bundesländer über die weiteren Corona-Maßnahmen - heute Abend diskutiert er live im BR Fernsehen mit bayerischen Bürgerinnen und Bürgern über die Lage: über die Sorgen von Familien und Unternehmern, über vielfältige Nöte, über den Gesundheitsschutz, Wirtschaftshilfen und Lockerungspläne. Es moderieren Tilmann Schöberl und Franziska Eder.

Söders harter Corona-Kurs

Söder zählte in den vergangenen Monaten zu den Verfechtern eines entschlossenen Corona-Kurses mit eher strengen Maßnahmen. Zwischenzeitlich bekundete er sogar Sympathie für eine NoCovid-Strategie.

Seine Linie brachte ihm in Umfragen in den vergangenen Monaten zwar sehr hohe Zustimmungswerte ein. Zuletzt gingen sie aber etwas zurück, und auch innerhalb seiner eigenen Partei, der CSU, mehrten sich kritische Stimmen und Forderungen nach einem konkreten Öffnungsplan.

Weitere Lockerungen ab Montag

Söder reagierte darauf: Bereits vergangene Woche erläuterte er beim politischen Aschermittwoch, wie die nächsten Lockerungsschritte aussehen könnten. Am Montag kündigte er dann angesichts der gesunkenen Corona-Zahlen in Bayern die Öffnung von Fußpflegepraxen, Gärtnereien und Blumenläden ab 1. März an - zusätzlich zu den Friseuren.

Der entsprechende Beschluss des bayerischen Kabinetts fiel dann am Dienstag - wobei darüber hinaus auch Baumärkte und Kosmetikstudios öffnen dürfen. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 100 wird auch Einzelunterricht in Musikschulen wieder möglich. Weitere Lockerungen - beispielsweise bei den Kontaktbeschränkungen und für den Handel - soll es nach dem Willen des Ministerpräsidenten in Kommunen geben, in denen die Inzidenz stabil unter 35 liegt. Der Rahmen dafür soll nächste Woche auf dem Bund-Länder-Gipfel abgesteckt werden.

Söders Devise: "Dreiklang aus Impfen, Testen und Erleichtern"

Als neue Devise gab Söder zuletzt den Dreiklang aus Impfen, Testen und Erleichtern aus: Demnach könnten im Zuge der zunehmenden Impfung der Risikogruppen und durch einen breitflächigen Einsatz von Schnell- und Selbsttests weitere Öffnungsschritte möglich werden - sofern sich die Lage nicht durch eine starke Ausbreitung der ansteckenderen Virus-Mutationen wieder verschlechtert.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte heute im Landtag, der Anteil der sogenannten britischen Variante an den Infektionen in Bayern sei mittlerweile auf 27 Prozent gestiegen. Söder warnte am Montag mit Blick auf die Mutationen, die Politik dürfe nun nicht die Nerven verlieren und müsse auch die Gefahren beachten, sonst komme "die dritte Welle unwiderruflich".

Positive Nachrichten aus Pflegeheimen

Immer wieder verweist der Ministerpräsident aber auch auf Erfolge im Kampf gegen Corona. Die 7-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen Wochen von einem Wert über 200 auf weniger als 60 gesunken, mittlerweile steht der Freistaat besser da als eine Reihe anderer Bundesländer - trotz der Hotspots an der Grenze zu Tschechien.

Auch aus den Alten- und Pflegeheimen gibt es positive Nachrichten: Die Zahl der Neuinfektionen dort ist innerhalb weniger Wochen stark gesunken. Laut Gesundheitsministerium hatte es am 5. Januar unter den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen noch 6.949 Erkrankungen gegeben. Am 11. Februar seien es nur noch 2.411 gewesen - das entspreche einem Anteil von 1,9 Prozent der Menschen, die in den Heimen leben. Somit habe es innerhalb von etwas mehr als einem Monat einen Rückgang "von fast zwei Dritteln oder 65 Prozent" gegeben. Hinzu kommt: Mittlerweile haben 81 Prozent der Pflegeheim-Bewohner eine Erstimpfung bekommen.

Keine Prognose für Ostern

Bei der Frage, ob ein Ostern ein Restaurantbesuch oder sogar Hotelübernachtungen möglich sein werden, will sich Söder bisher nicht festlegen. Zwar will er - anders als der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) - die Möglichkeit eines Osterurlaubs noch nicht ausschließen, aber auch nichts versprechen. Denn in den kommenden Wochen könne noch viel passieren.

Bei "jetzt red i" haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, dem Ministerpräsidenten ihre Fragen direkt zu stellen - und ihm zugleich ihre Anliegen für den Corona-Gipfel mit der Kanzlerin mitzugeben.