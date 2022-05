Markus Müller zum Landrat von Dillingen gewählt

Markus Müller (Freie Wähler) wird der neue Landrat im Landkreis Dillingen. Bei der Stichwahl am Sonntag bekam er 55,9 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,4 Prozent, und damit noch niedriger als vor zwei Wochen. Gegenkandidat Christoph Mettel (CSU) erhielt 44,1 Prozent der Stimmen. Ursprünglich hatte es drei Kandidaten gegeben.

Müller will parteiübergreifend arbeiten

Müller wird ab dem 13. Juni im Amt sein. Er freue sich sehr und sei sehr froh, dass der Wahlkampf und die Wahl jetzt vorbei seien, so Müller. Montagfrüh wolle er in seine Arbeit gehen und in den nächsten Tagen versuchen, dort alles gut abzuwickeln. Müller ist Bezirksgeschäftsführer vom Bauernverband Schwaben.

Dann freue er sich sehr auf die neue Aufgabe, die er mit Demut angehe. Er wolle dabei möglichst parteiübergreifend arbeiten und die Menschen miteinbeziehen.

Müller will beide Kliniken im Landkreis erhalten

Müller ist Stadtrat in Wertingen, verheiratet und hat eine Tochter. Die gesundheitliche Versorgung der Menschen im Landkreis sowie der Erhalt beider Krankenhäuser sind wichtige Ziele von ihm.

Der amtierende Landrat Leo Schrell sagte gegenüber BR24, er freue sich sehr, dass sein Favorit gewonnen habe. Er werde sein Amt bis zum 12. Juni mit aller Kraft ausüben und könne es dann mit guten Gewissen in die Hände von Müller geben.

Verspätetes Wahlergebnis wegen Datenpanne

Das Ergebnis hatte ungewöhnlich lang auf sich warten lassen. Weil es Probleme mit dem Internet und der Darstellung der Ergebnisse gab, war ein "Mitfiebern" kaum möglich. Die Einzelergebnisse auf der Leinwand im Landratsamt blieben auf dem Stand von 18.16 Uhr, bis Landrat Leo Schrell um kurz nach 19 Uhr das vorläufige Endergebnis mündlich verkündete.

Grund für die Panne war wohl eine Überlastung – kurzzeitig war auch von einem Hackerangriff die Rede. Letztendlich war aber wohl nur die Seite überlastet.