Markttage im Christbaumdorf Mittelsinn wegen Corona abgesagt

Das erste Christbaumdorf Deutschlands, Mittelsinn im Sinngrund, wird erneut seine für den Dezember geplanten Markttage absagen. Das hat Uwe Klug, der Vorsitzender des Trägervereins, am Freitag mitgeteilt. Es wäre die größte Veranstaltung dieser Art in der Region gewesen, aber die Gesundheit der Bevölkerung habe Vorrang und man möchte nicht das Risiko eingehen, zu einem Hotspot zu werden bei einem Markt mit zuletzt über 20.000 Besuchern an vier Tagen im 800-Einwohner-Dorf, so Klug.

Benefizaktion für die Flutopfer im Ahrtal

Klug freut sich jetzt auf eine andere Großaktion: Er hat einen großen Spendenaufruf gestartet - für die Flutopfer in Bad Neuenahr. Es gibt auch schon Mitstreiter: Am 4. Dezember werden sie sich mit mehreren Lkws mit Christbäumen, Heu, Stroh, Holz und vielen anderen weihnachtlichen Produkten auf dem Weg zu einem Sammellager auf den Weg machen. Es steht schon fest, dass eigens dafür in Mittelsinn geschlachtet wird: Für die Menschen im Ahrtal wird es Weihnachts-Bratwürste geben. Weihnachtsgebäck ist ebenfalls für die Flutopfer eingeplant. Bei Christbaumerzeuger Klug wird zunächst alles gesammelt und gelagert. Weitere Mitstreiter seien erwünscht, so Klug.