Marktschwärmer Rosenheim – Bauernmarkt für Berufstätige

Bauernmarkt im Stellwerk 18

In Rosenheim werden die bestellten Waren immer mittwochs zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr ausgegeben. Vor Ort sind die Lieferanten aus der Region, meist stehen die Chefs selbst hinter den Tischen. Die bestellten Waren sind schnell abgeholt. Nach Corona soll auch Zeit bleiben, damit sich Verbraucher und Erzeuger besser kennenlernen können.

Zufriedene Verbraucher, zufriedene Erzeuger

Die Rosenheimer Marktschwärmer gibt es jetzt seit drei Monaten und haben pro Woche derzeit 50 bis 60 Kunden, berichtet die Organisatorin Steffi Wimmer. Die 25-jährige Studentin organisiert den Markt nebenberuflich. Sie sei am Bauernhof aufgewachsen und es sei ihr ein Anliegen Kunden und Erzeuger zusammenzubringen. Derzeit beteiligen sich 13 Lieferanten mit rund 300 Produkten. Die Erzeuger können laut Marktschwärmer den Preis selbst festlegen und bekommen rund 80 Prozent davon. Den Rest teilen sich die Organisatoren vor Ort und die Internetplattform Marktschwärmer.

Weitere Schwärmereien im Aufbau

Die Idee der Marktschwärmer kommt aus Frankreich und findet auch in Bayern immer mehr Nachahmer. Laut Marktschwärmer gibt es derzeit 13 offene Marktschwärmereien in Bayern, 18 befänden sich im Aufbau, u.a. in München, Altötting und Landsberg am Lech.