Marktredwitzer Kripperer fiebern auf Weihnachten hin

Jedes Jahr, wenn es auf Weihnachten zugeht, geht Kurt Rodehau in den Keller und holt seine Landschaftskrippe hervor. Er ist einer von vielen "Kripperern", das sind Männer, Frauen und Familien in Marktredwitz im Fichtelgebirge, die die Tradition des Krippenbaus hochhalten. Bestimmt 3.000 Figuren hat Kurt Rodehau. Und sie alle haben eine Besonderheit: Hier am Rande des Fichtelgebirges sind die Figuren nicht aus Holz geschnitzt, sondern aus Ton. Aufstellen kann er seine Krippe nicht zu Hause, es gibt viel zu wenig Platz. Er baut sie im Museum auf.

Eine Krippe von der Größe eines Zimmers

Anders Ingrid Gottmann: Sie räumt ab Allerheiligen das Wohnzimmer frei und baut ihre zehn Quadratmeter große Krippe auf. "Als mein Vater gestorben war, haben wir mal geschaut, was wir da geerbt haben", erzählt sie. Und schnell sei klar gewesen, dass sie die Tradition weiterleben wird.

Kulturhistorischer Krippenweg in Marktredwitz

Die Landschaft im Fichtelgebirge ist rau, felsig, waldig-verwunschen. Doch die Krippen formen nicht die einheimische Landschaft nach. Die "Rawatzer Krippen", wie die Einheimischen sagen, zeigen eine alpine Alltagswelt wie vor 100 Jahren. Heute zählen sie zum immateriellen Kulturerbe. Es sind Landschaften voller Sehnsucht nach der Alpenregion, die zur Entstehungszeit der Krippen noch unerreichbar fern war. Auf Bergwiesen findet sich, inmitten von Almen und Gipfeln, neben Gänsedieben und Mägden auch mal der Prinzregent Luitpold. All das geht nicht ohne eine gewisse Liebe zur Natur. "In meiner Krippe ist sehr viel Naturmaterial, überall da, wo Schafe weiden, wird Moos untergelegt. Von daher bietet sich das an, zum Spazierengehen immer ein Körbchen mitzunehmen", erzählt Ingrid Gottmann.