Marktredwitz: Start für neue Wohnungen auf dem "Benker-Areal"

Mit dem Spatenstich für 47 Eigentumswohnungen mitten in Marktredwitz ist am Freitag das zweite große Bauvorhaben im neuen Stadtviertel "Benker-Areal" gestartet. 13 Millionen Euro investiert die Wilhelm-Bauer-Gruppe aus Erbendorf in der Oberpfalz in die Wohnungen samt Parkhaus. Im Sommer 2023 sollen sie auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik Benker direkt am Auenpark bezugsfertig sein.

Eine der größten Investitionen auf dem Wohnungsmarkt

Oberbürgermeister Oliver Weigel (CSU) sagte beim Spatenstich: "Es ist eine der größten Investitionen, die es bisher im Bereich Wohnungsmarkt in Marktredwitz gab." Auf dem Benker-Areal mitten in der Stadt entstehen in den nächsten drei bis fünf Jahren unter anderem bis zu 70 neue Wohnungen, auch Cafés, Büros, ein kleines Hotel und zwei Gebäude für Behörden.

Auch das Landesamt für Digitalisierung wird einziehen

Das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung und die staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten werden sich hier ansiedeln. Das "Kösseine Kinderhaus", ein Kindergarten mit 175 Plätzen, ist schon fast fertig und soll im kommenden Jahr eröffnen, derzeit laufen die Innenausbauarbeiten.

Neue barrierefreie Wohnungen in Marktredwitz

Insgesamt entstehen auf dem Gelände dreizehn neue Gebäude. Mit dem Projekt wird es auf insgesamt fast 4.000 Quadratmetern neuen barrierefreien Wohnraum geben. Von der 50 Quadratmeter großen Wohnung bis zur Penthouse-Wohnung ist alles dabei. Der Quadratmeterpreis liegt bei rund 3.500 Euro. Die Nachfrage ist groß, schon jetzt gibt es eine Warteliste für die Eigentumswohnungen, so Bauherr Christian Bauer zum BR.

Textilfabrik, Gartenschaugelände, neues Stadtviertel

Das Benker Areal war einst der Sitz der Textilfabrik Benker mit 1.200 Mitarbeitern. In den 2000er Jahren wurde die Firma geschlossen. 2006 fand auf dem Gelände die "grenzenlose Landesgartenschau" gemeinsam mit Eger/Tschechien statt. Es war die erste grenzüberschreitende Gartenschau Bayerns. Als Relikte aus der Zeit der Textilfabrik bleiben das Kesselhaus, ein Kamin und das Turbinenhaus stehen. Es soll die Nahwärmezentrale des Stadtviertels werden.