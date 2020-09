Marktredwitz: Kösseine-Kinderhaus im neuen Stadtteil

Die Grundsteinlegung des neuen Kösseine-Kinderhauses auf dem Benker-Areal in Marktredwitz (Lkr. Wunsiedel) ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung eines neuen Stadtteils mitten in der Innenstadt. Bereits vor fünf Jahren wurde über eine neue Nutzung des Geländes diskutiert. Nun soll dort im September das Kinderhaus eröffnet werden.

Region um Marktredwitz erhält Zuwachs

Im neuen Kinderhaus werden künftig 24 Krippenkinder, 75 Kindergartenkinder und 75 Hortkinder Platz finden. Insgesamt schafft die Stadt Marktredwitz 174 Betreuungsplätze. Weil immer mehr Familien in die Region ziehen, gebe es das Luxusproblem, einen neuen Kindergarten bauen zu müssen, so Oberbürgermeister Oliver Weigel (CSU) bei der Grundsteinlegung. Erfreulicherweise gebe es in Marktredwitz und im Landkreis Wunsiedel steigende Geburtenzahlen, so Weigel weiter.

Auf das ehemalige Benker-Gelände kommen Wohnungen

Auf dem Gelände der ehemaligen Weberei Benker und im angrenzenden Auenpark entsteht in den nächsten Jahren eine Art neuer Stadtteil in Marktredwitz. Wo in den 1950ger Jahren Textilunternehmen rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigten, entstehen in den nächsten Jahren Wohnungen und Platz für Gewerbeansiedlungen.

Stadt Marktredwitz hat Areal gekauft

Durch Strukturveränderungen in der deutschen Textilindustrie musste die 1812 gegründete Johann Benker KG 2001 Konkurs anmelden. Das Areal wurde dann von der Stadt Marktredwitz erworben, um dort im Jahr 2006 die sogenannte Grenzenlose Gartenschau Marktredwitz/Eger durchzuführen. Damals entstand auch der Auenpark mit dem Auensee. Mit dem Bau der nächsten Objekte auf diesem Areal soll im Frühling 2021 begonnen werden, heißt es von der Stadt.