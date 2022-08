Marktredwitz: Brandstiftung im Einkaufscenter? Hoher Sachschaden

Nach einem Brand am Sonntagmorgen in einem Parkhaus eines Einkaufscenters in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel gehen die Ermittler von Brandstiftung als Ursache aus. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Demnach hätten Zeugen gegen 5 Uhr Brandrauch in einem Teil des "Kösseine-Einkaufs-Centers" in der Leopoldstraße bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

ILS Hochfranken verschickt Warnung

Die Feuerwehr lokalisierte das Feuer im Bereich des Parkhauses, wo mehrere Einkaufswägen brannten. Laut Polizeiangaben war das Feuer schnell gelöscht. Durch die Hitze und Rußentwicklung wurde die Gebäudefassade beschädigt. Die Integrierte Leitstelle (ILS) Hochfranken gab aufgrund des Vorfalls eine Warnung vor dichtem Brandrauch mittels Warn-Apps und SMS heraus. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.