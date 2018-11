Marktredwitz als Drehort des Jahres nominiert

Eine Fachjury der "Initiative Filmkulisse Bayern" hat drei Orte beziehungsweise Gegenden nominiert: Neben Marktredwitz sind das das Berchtesgadener Land und das Oberallgäu. Die Kriterien für eine Nominierung sind beispielsweise der Zugang zu Motiven, Räumlichkeiten, erschwingliche Übernachtungsmöglichkeiten oder auch die Öffentlichkeitsarbeit.

Begeisterung in Marktredwitz überzeugt

Für Marktredwitz hatte sich die Jury entschieden, weil die Begeisterung darüber, als Drehort für "Arthurs Gesetz" ausgewählt worden zu sein, überall in der Stadt zu spüren gewesen sei. "Alles, was nötig war, hat die Stadt möglich gemacht. Straßensperren wurden fast schon stolz kommuniziert. Für einen Nachtdreh in einer Fabrik gab es zu wenig Sicherheitspersonal vor Ort; die Netzwerkpartnerin der "Initiative Filmkulisse Bayern" bat daraufhin Freunde und Bekannte – mit Schutzwesten bekleidet – das Set zu bewachen und Fragen der Anwohner zu beantworten", heißt es seitens der Initiative.

Dritte Wahl zum "Drehort des Jahres"

Am 13. Dezember wird sie den "Drehort des Jahres 2018" in München auszeichnen. Die Filmkulisse Bayern ist eine Initiative der Film Commission Bayern und der Bayern Tourismus Marketing GmbH unter der Schirmherrschaft von Schauspielerin Veronica Ferres.

Der Preis "Drehort des Jahres" wurde vor drei Jahren ins Leben gerufen. Bisherige Preisträger waren die Stadt Nürnberg (2015), die Filmregion Tegernsee-Schliersee (2016) und die Stadt Regensburg (2017).