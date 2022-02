Marktplatz Coburg: Verdächtiger Gegenstand führt zu Großeinsatz

Am Coburger Rathaus ist am Samstagmorgen ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Der Marktplatz ist seit 8 Uhr (Stand 11 Uhr) komplett abgesperrt, die Geschäfte und Marktstände haben geschlossen.

Verdächtiger schwarzer Müllsack am Rathauseingang in Coburg

Nach Angaben von Polizeisprecher Stefan Probst meldete ein Passant einen verdächtigen schwarzen Müllsack am Rathauseingang, dazu wurde ein Brief an die Türe geklebt. Da die Feuerwehr in dem Beutel nicht definierbare Flüssigkeit und Kabel fand, wurde der Marktplatz weiträumig abgesperrt.

Standbetreiber des Wochenmarktes mussten ihre Stände verlassen. Derzeit wartet die Polizei auf Sonderkräfte des Bayerischen Landeskriminalamts, die den verdächtigen Gegenstand untersuchen sollen.

Polizei hat Tatverdächtigen im Visier

Nach BR-Informationen hat die Polizei bereits einen Tatverdächtigen im Visier. Es soll sich um einen amtsbekannten Mann handeln, der in der Vergangenheit unter anderem Sachbeschädigungen begangen hatte.

So wurden Eingangsgebäude der Justiz, weiterer Behörden und Medien mit rechtsradikalen Symbolen beschmiert. Erst wenn die Sondereinsatzkräfte Entwarnung geben, soll die Sperrung des Marktplatzes aufgehoben werden.