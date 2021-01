Marktoberdorf: Vier Asylbewerber in Lkw entdeckt

Laut Polizei hatte der Mitarbeiter eines Marktoberdorfer Unternehmens am Donnerstagvormittag Geräusche und Rufe aus einem Lkw gehört und dann auf der Ladefläche vier Männer entdeckt. Die Männer gaben an, aus Afghanistan zu stammen. Sie seien zwischen 14 und 33 Jahre alt. Ein Schleuser in Rumänien habe sie in dem Lkw versteckt.

Männer wurden in Erstaufnahmeeinrichtung gebracht

Die vier Männer wurden mit Getränken und Essen versorgt. Laut Polizei geht es ihnen trotz der langen Reiseumstände gesundheitlich gut. Sie wurden nach einem negativen Corona-Test in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Die genaue Beteiligung des Lkw-Fahrers wird jetzt von der Polizei ermittelt. Möglicherweise muss er sich selbst wegen Schleusung verantworten.