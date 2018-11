Marktheidenfeld: Polizei fahndet nach flüchtigem Unfallfahrer

Der Fahrer eines orangefarbenen VW-Busses befuhr kurz vor 23 Uhr die Baumhofstraße stadtauswärts in Richtung Krankenhaus. Vermutlich missachtete er an der Kreuzung eine rote Ampel und prallte mit einem von links kommenden Fahrzeug zusammen, das dadurch in den Außenzaun einer Firma geschoben wurde.

Unfall an Kreuzung in Marktheidenfeld: drei Frauen verletzt

Die Fahrerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie und zwei Beifahrerinnen kamen schwer verletzt in die Uniklinik nach Würzburg. Beim Eintreffen der Polizei hatte der Unfallverursacher sein Fahrzeug bereits verlassen und war geflüchtet. Nach ihm wird derzeit noch gefahndet. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 18.600 Euro.