20.08.2021, 20:58 Uhr

Marktheidenfeld: Kabarett an der Alten Mainbrücke

Die Veranstaltungsreihe "Kabarett an der alten Mainbrücke" startet an diesem Wochenende. Gelacht werden darf an insgesamt neun Abenden. In den kommenden Tagen sind dort Sebastian Reich, Lizzy Aumeier, Oti Schmelzer und Django Asül zu sehen.