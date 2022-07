Marktheidenfeld ist die lebenswerteste Kleinstadt Frankens

Als einzige Stadt Frankens hat es Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart in die Top 30 der lebenswertesten Kleinstädte Deutschlands geschafft. Ermittelt hat dieses Ranking das Portal "Kommunal". Dafür wurden Daten aller deutschen Städte mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern ausgewertet. Es ging dabei etwa um die Entwicklung der Einwohnerzahl, Arbeitslosenzahlen, das verfügbare Einkommen, aber auch die Zahl der Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften.

Bürgermeister voller Stolz

Marktheidenfeld erreichte Platz 24 im Ranking. Marktheidenfelds Erster Bürgermeister Thomas Stamm macht das Ranking stolz, er sagt laut Mitteilung der Stadt mit einem Augenzwinkern aber auch: "Dass wir als einzige Kleinstadt Frankens dabei sind, kann ich als überzeugter Franke nicht ganz nachvollziehen."

Auf Platz 1 liegt Grünwald, Platz 2 und 3 gingen an Unterföhring und Garching, allesamt Kleinstädte in der Nähe der Landeshauptstadt München. Insgesamt liegen 23 der 30 bestplatzierten Städte in Bayern, in Franken davon allerdings nur eine.