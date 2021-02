17.02.2021, 13:54 Uhr

Marktheidenfeld: Fahrschule will an Online-Unterricht festhalten

Ab dem 22. Februar dürfen die Fahrschulen wieder Fahrschüler im Fahrzeug und in der Fahrschule unterrichten. Dann ist der digitale Theorie-Unterricht passé. Eine Fahrschule aus Marktheidenfeld will trotzdem am Online-Unterricht festhalten.